معرض «الخمسة الكبار» ينطلق بدبي 24 نوفمبر



دبي (الاتحاد)

ينطلق معرض «الخمسة الكبار - Big 5 Global»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في قطاع البناء، في 24 نوفمبر ويستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد المنظمون أن معرض Big 5 Global يبرز بوصفه منصة مثالية لاستكشاف التقنيات والحلول، التي من شأنها دعم سلاسل التوريد في قطاع البناء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفد جهود الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويمثل المشاركون في المعرض أكثر من 165 دولة، مما يعزّز دوره في الربط بين منظومة البناء والتطوير الحضري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ونخبة من الموردين والمصنعين ومزودي التكنولوجيا على مستوى العالم، إذ تمثّل الحلول المقدمة من شركات دولية نسبة 70% من المعروضات.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 2,800 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة تسليم المشاريع وموثوقية سلاسل التوريد، من خلال عرض ما يزيد على 60 ألف من المنتجات والخدمات والأنظمة والحلول المبتكرة.

ويشارك الجناحان الوطنيان لكل من ألمانيا وإيطاليا، حيث تستعرض كل دولة خبرتها في مجال المواد المتقدمة، مثل أنظمة الخرسانة والأسمنت والرخام والحجر، فيما تتوجه الهند لدعم المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تزويدها بحلول متقدمة في مجالي الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبناء الذكي.

أما جناحا النمسا وباكستان فيقدمان ابتكارات مصمّمة لتقليل التكاليف وتسريع تنفيذ المشاريع ومخصّصة للتصدير الفوري، ولا سيما في مجالات البناء المعياري، والتصميم الداخلي، والأنظمة الميكانيكية، والكهربائية والسباكة.

كما تعمل جهات عارضة للمرة الأولى، من أرمينيا وكرواتيا والمجر وجيرسي ونيوزيلندا والنرويج وصربيا، على توسيع خيارات التوريد الموثوقة وتنويعها أمام المشترين في المعرض هذا العام.



