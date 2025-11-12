الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«روكس موتور» تفتتح مقرها الإقليمي في أبوظبي

«روكس موتور» تفتتح مقرها الإقليمي في أبوظبي
12 نوفمبر 2025 20:45


أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت شركة «روكس موتور»، المتخصصة في صناعة السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة، مقرها الإقليمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، في خطوة تعزز موقع الإمارة كمركز متنامٍ لصناعات النقل الذكي والمستدام في المنطقة.
وجاء الإعلان خلال النسخة الثانية من فعالية «دريفت إكس - DRIFTx»، التي ينظمها مجمّع الصناعات الذكية وذاتية القيادة «SAVI» التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وتستعرض أحدث حلول وتقنيات التنقّل الذكي وذاتية القيادة.
وسيتولى المقر الجديد للشركة إدارة العمليات الإقليمية وتنسيق أنشطة المبيعات وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الإسهام في تطوير سلاسل الإمداد والصناعات المرتبطة بقطاع السيارات في أبوظبي. كما تخطط الشركة لتوسيع أنشطتها البحثية والتطويرية في الإمارة، بما يشمل تطوير تطبيقات القيادة الذاتية ودمج اللغة العربية في أنظمة القيادة الذكية.
وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن اختيار الشركة لأبوظبي مقراً إقليمياً لها يعكس مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والصناعات المستقبلية، مؤكداً حرص المكتب على دعم الشراكات التي تسهم في نقل التكنولوجيا واستحداث وظائف نوعية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
من جانبه، أعرب جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس موتور»، عن تقديره للدعم الذي وفره مكتب أبوظبي للاستثمار، مشيراً إلى أن المقر الجديد يعزز التزام الشركة تجاه السوق الإماراتية وأسواق مجلس التعاون الخليجي، ويمثل قاعدة لتوسيع عملياتها المستقبلية في المنطقة.
ويأتي افتتاح المقر في إطار الجهود المستمرة لمكتب أبوظبي للاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية في مجالات الصناعات المتقدمة والتنقل الذكي، وترسيخ موقع أبوظبي مركزاً رئيسياً للابتكار والتقنيات الصناعية المستقبلية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للاستثمار» يبدأ تنفيذ الإطار الاستثماري لاختبار وتشغيل التاكسي الطائر
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي
مكتب أبوظبي للاستثمار
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©