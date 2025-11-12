«العالمية القابضة» تكشف عن فريق القيادة لمجموعة «2 بوينت زيرو»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، فريق القيادة المرشح لمجموعة «2 بوينت زيرو»، الكيان الاستثماري الذي تم تأسيسه مؤخراً بعد عملية اندماج استراتيجية بين «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء القابضة».

وسيتم تعيين معالي مريم بنت محمد المهيري في منصب العضو المنتدب، لتقود برؤيتها الاستراتيجية، التوجّه العام للمجموعة، وتعزيز مكانتها منصةً استثماريةً رائدةً عالمياً.

وفي إطار هذا المنصب، ستتولى معاليها الإشراف العام على التوجه الاستراتيجي للمجموعة، وضمان التوافق بين رؤيتها طويلة الأمد وأولوياتها الاستراتيجية وأطر الحوكمة الخاصة بها، ضمن نهج شامل ومتكامل.

كما ستركّز معاليها على صياغة الأجندة الاستراتيجية للمجموعة وتحديد مسارات محفظتها الاستثمارية، وقيادة النمو المستدام عبر القطاعات الرئيسة لـ «2 بوينت زيرو»، مستندةً إلى الابتكار، والنهج المنضبط في إدارة وتخصيص رأس المال.

كما سيتم تعيين سامية بوعزة في منصب الرئيس التنفيذي، تقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والأداء المتميّز والنمو المنضبط. وبموجب منصبها الجديد، ستتولى مسؤولية وضع وتنفيذ استراتيجية المجموعة، وقيادة جهود التوسع في القطاعات الرئيسية والأسواق العالمية، إلى جانب الإشراف على تخصيص رأس المال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة. ويخضع التعيينان لموافقة المساهمين ومجلس الإدارة والجهات التنظيمية المعنية.

ويشكل تأسيس الكيان الاستثماري الجديد إحدى أكبر صفقات الاندماج للشركات المدرجة في أبوظبي، حيث ستوحد منصات استثمارية كبرى تابعة للشركة العالمية القابضة، وتختص بقطاعي الطاقة والمستهلك، لبناء كيان استثماري وتشغيلي متكامل سيشكل نموذجاً للجيل الجديد من شركات الاستثمار، ويساهم في تمكين الحياة اليومية، وتعزيز النمو المستدام.

ومن خلال قاعدة أصول مجمّعة بقيمة 120 مليار درهم، وعمليات واسعة النطاق تمتد عبر أكثر من 85 دولة، ستسرع المجموعة الاستثمارية الجديدة تنافسيتها العالمية وكفاءتها التشغيلية، وتعزز القيمة للمساهمين.

وعقب استكمال عملية الاندماج، ستصبح «غذاء القابضة» شركة تابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، لتواصل دورها الريادي في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير قطاع الأغذية والزراعة تحت مظلة المجموعة الجديدة، وضمن إطار الحوكمة والنمو الخاص بها. وتحت إشراف فلال أمين، الرئيس التنفيذي الحالي، ستمضي شركة «غذاء القابضة» بخطى ثابتة نحو تعزيز إسهاماتها ضمن المنصة المتكاملة لقطاعي الأغذية والمستهلك في مجموعة «2 بوينت زيرو».



ومعلقاً على تعيين فريق القيادة في مجموعة «2 بوينت زيرو»، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يشكل تعيين معالي مريم المهيري وسامية بوعزة بداية فصل جديد وواعد في مسيرة (2 بوينت زيرو)، فخبراتهما المتكاملة، ورؤيتهما القيادية، وسجلهما المتميز في بناء شركات قوية وداعمة للتحوّل، ستكون حجر الأساس لدفع المرحلة التالية من التوسّع العالمي، ويأتي تأسيس (2 بوينت زيرو) تتويجاً للرؤية الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة، والتي تستهدف إنشاء منصة عالمية تنافسية تدمج قطاعي الطاقة والمستهلك ضمن منظومة صلبة ومتكاملة تقود مسيرة التحول».

وأضاف: «يركز هذا الاندماج على النمو والتوسع، وبناء القدرات لتحقيق رؤية واضحة وأهداف محددة، إلى جانب تعزيز المرونة من خلال التكنولوجيا، والنمو القائم على معايير الاستدامة، ونتوقع أن تحقق المجموعة معدلات نمو قوية، مستفيدةً من الفرص العالمية الواعدة في مجالات تحوّل قطاع الطاقة، وتغير أنماط وسلوكيات الاستهلاك، والقطاعات الحيوية التي تشكل مستقبل الاقتصاد».

مريم المهيري



بدورها، قالت معالي مريم المهيري: «يشرفني أن أتولى قيادة مجموعة (2 بوينت زيرو) في هذه المرحلة المفصلية، بمهمة واضحة تستهدف بناء منصة عالمية رائدة ستشكل نموذجاً للجيل الجديد من شركات الاستثمار، وتسهم في تمكين الاقتصادات والمجتمعات، وتعزيز جودة الحياة اليومية، ويركز نهج عملنا على قطاعي الطاقة والمستهلك باعتبارهما المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي الجديد، حيث سنتعاون مع شركائنا ومساهمينا، لإرساء نموذج جديد للنمو المستدام، تقوده التكنولوجيا والابتكار، وتوجّهه رؤية هادفة، مستلهمة من الريادة العالمية لأبوظبي، بما يحقق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمساهمين».

سامية بوعزة



من جهتها، قالت سامية بوعزة: «يعد هذا الاندماج محطة بارزة في مسيرتنا، حيث يوحد ركائز النمو تحت مظلة واحدة، ويجمع بين فرق العمل المتميزة، ومحافظ الأصول القوية، والرؤية المستقبلية المشتركة، ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز الربحية وتحقيق النمو المستدام، سواء عبر توسيع أنشطتنا وأعمالنا أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، إلى جانب توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لإضافة القيمة، وتحسين الأداء، وتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، وتعتزم (2 بوينت زيرو) الاستمرار في تطبيق نهجها المنضبط الذي شكل أساس نجاحها ومنجزاتها، لبناء شركة عالمية قادرة على تعزيز القيمة عاماً بعد عام».

وبعد الكشف عن القيادة الجديدة المرشحة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، ستدخل المرحلة التالية من مسيرة التكامل والنمو، وتواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أقوى الشركات الاستثمارية المدرجة في أبوظبي. كما ستركز المجموعة في هذه المرحلة على توسيع أعمالها في قطاعي الطاقة والمستهلك، والارتقاء بمستوى التميز التشغيلي من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتوسيع حضورها العالمي عبر عمليات الاستحواذ المدروسة وبناء الشراكات الاستراتيجية.