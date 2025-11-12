الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «آر آي كيو» و«مصدر» لتعزيز حلول نقل المخاطر لمشاريع الطاقة النظيفة

.
13 نوفمبر 2025 00:15

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «آر آي كيو»، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي، المصممة لتشكيل مستقبل نقل المخاطر عالمياً، التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، بهدف تطوير حلول متقدمة لإعادة التأمين تتعامل مع المخاطر المعقدة المرتبطة بالتحوّل العالمي في قطاع الطاقة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان لاستكشاف فرص دمج قدرات إعادة التأمين المتخصصة في برامج التأمين العالمية لشركة «مصدر»، بما يسهم في تحسين التغطية وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال، والاستفادة من آليات تسعير أفضل عبر محفظة «مصدر» المتنامية.
وفي ظل توسع أنشطة «مصدر» عبر ست قارات، وتنوع أعمالها في مجالات عديدة تشمل تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر، ستركز الشراكة الجديدة على تطوير نماذج ذكية قائمة على البيانات لإدارة المخاطر ومواكبة هذا النمو.
وتستفيد «آر آي كيو» من التزامات رأسمالية تتخطى المليار دولار من الشركة العالمية القابضة وشريكيها الاستراتيجيين «بلاك روك» و«لونيت»، ما يمنحها القدرة على تلبية هذه الاحتياجات من خلال توفير رأس المال المؤسسي والاكتتاب التأميني المدعوم بالبيانات، لتوفير حلول إعادة تأمين شاملة تركز على البنية التحتية المتوافقة مع أهداف المناخ وفئات المخاطر الناشئة.
وإلى جانب الحلول والقدرات المتخصصة، سيقيّم الطرفان فرص التعاون عبر كامل مراحل سلسلة القيمة في أعمال التأمين، بما في ذلك هندسة المخاطر والاكتتاب التأميني الأولي ودعم إدارة المطالبات، لضمان الحماية اللازمة لمشاريع الطاقة النظيفة، بدءاً من مرحلة البناء وصولاً إلى التشغيل.
وتعكس مذكرة التفاهم هذا التوافق في الرؤى بين جهتين تعملان في أبوظبي، وتلتزمان بدعم الاستدامة العالمية والابتكار الرقمي، وتعزيز المرونة على المدى الطويل.
وقال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «آر آي كيو»: «تُعد (مصدر) شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعكس هذه الشراكة قناعتنا المشتركة بأن مستقبل البنية التحتية يجب أن يكون أكثر مرونة وذكاءً، ونسعى في (آر آي كيو) إلى تشكيل البنية الرقمية لاقتصاد التأمين في المستقبل، لدعم الاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال توجيه رأس المال بنهج أكثر ابتكاراً ورؤية تحليلية عميقة للمخاطر، ويشكل هذا التعاون دليلاً ملموساً على الدور المحوري لقطاع إعادة التأمين وقدرته على المساهمة بفاعلية في مسيرة التحول في قطاع الطاقة».
من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «مع استمرار (مصدر) في توسيع أنشطتها وتعزيز حضورها العالمي في مجال الطاقة النظيفة، نُدرك الحاجة إلى تطبيق حلول مالية وإدارية مبتكرة للتعامل مع المخاطر، بما يتناسب مع حجم ونوعية استثماراتنا، ونسعى من خلال شراكتنا مع (آر آي كيو) إلى تعزيز المرونة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا، لنتمكن من توفير حماية أفضل لأصولنا وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال.. ونتطلع قُدماً إلى هذا التعاون لتطوير حلول نوعية لإدارة المخاطر، تسهم في دعم هدفنا برفع القدرة الإنتاجية لمشاريعنا إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030».

 

أخبار ذات صلة
«مصدر» توقع اتفاقية تطوير أكبر مشروع مستقل لبطاريات تخزين الطاقة في أوزبكستان
أبوظبي تسهم في تعزيز التحوّل العالمي نحو النقل الذكي
مصدر
العالمية القابضة
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©