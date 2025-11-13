الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

6.1 مليار درهم صافي دخل «طاقة» خلال 9 أشهر

محطة تابعة لشركة طاقة (أرشيفية)
13 نوفمبر 2025 15:27


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت إيرادات المجموعة 42.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي للإيرادات التمريرية في قطاع النقل والتوزيع.
وبينما ظلَّ نمو الإيرادات صلباً، تأثر الدخل الصافي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بشكل رئيس بانخفاض مساهمة قطاع أعمال النفط والغاز في «طاقة» نتيجة للانخفاض المتوقع في الإنتاج، واحتساب بعض البنود المحاسبية غير المتكررة، ولذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، بينما بلغ الدخل الصافي 6.1 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 47% لتصل إلى 8.9 مليار درهم مدفوعةً بالتحسينات في شبكات النقل والتوزيع والمشاريع الخاصة، والتقدم في أعمال مشروع محطة «الظفرة» الحرارية لتوليد الكهرباء بقدرة 1 جيجاواط، وأعمال إعادة تأهيل مشاريع حلول المياه؛ وقد قابل ذلك جزئياً نفقات رأسمالية أقل في قطاع أعمال النفط والغاز نتيجة لعمليات إيقاف التشغيل لأصول في المملكة المتحدة، وتراجع الأنشطة في أميركا الشمالية.
وحافظت «طاقة» على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل صافي الدين/ رأس المال 34%. وبلغ إجمالي السيولة المتاحة 26.5 مليار درهم، وتشمل 7.4 مليار درهم سيولة نقدية صافية، و19.1 مليار درهم سيولة نقدية من تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.
ووافق مجلس إدارة «طاقة» على توزيع أرباح نقدية مرحلية للربع الثالث بقيمة 0.75 فلس للسهم، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: إن الشركة حققت خلال الربع الثالث من العام، تقدماً ملحوظاً في مسيرتها نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو 2030، وبالأخص على الصعيد الدولي من خلال الاستحواذ على شركة «جي إس إينيما»، وإنجاز صفقة لتمويل مشروع محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن وتيرة التقدم تتواصل خلال الربع الحالي مع التقدم السريع الذي تنجزه الشركة في أعمال إنشاء البنية التحتية للطاقة لدعم التوسع في مشاريع الدولة للذكاء الاصطناعي، وترسيخ موقع «طاقة» لتؤدي دوراً رائداً في ضمان أمن المياه، هنا داخل الدولة وحول العالم.

شركة طاقة
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©