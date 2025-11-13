«غُرف دبي» تعلن افتتاح أول مكتب لها في الولايات المتحدة

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت «غُرف دبي»، عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة الأميركية ومقره نيويورك، وذلك خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته في نيويورك أمس الأول، بحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي شمل أكثر من 80 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إضافة إلى 700 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين المشاركين في فعاليات المنتدى.

وينضم المكتب التمثيلي الجديد إلى شبكة مكاتب «غرفة دبي العالمية»، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، حيث سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والولايات المتحدة، كما سيقدم دعماً كاملاً للشركات الأميركية الساعية لتأسيس أعمالها في الإمارة والتوسُّع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتزامن مع دعم شركات دبي في خططها التوسعية في الولايات المتحدة.

وتحت شعار «فرص تحفّز النمو المشترك»، شهد المنتدى الذي نظّمته غُرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة الولايات المتحدة ومجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي كشركاء داعمين، 14 جلسة حوارية بمشاركة 32 متحدثاً، حيث دار النقاش حول آفاق الشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، والفرص الاستثمارية الاستثنائية، التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية D33 للشركات والمستثمرين الأميركيين في كافة القطاعات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، إن دبي والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية راسخة تم بناؤها على مدى عقود من التعاون المثمر والثقة المتبادلة، كما أنها تُعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدبي، إذ احتلّت المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارة في عام 2024، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين في العام ذاته نحو 116.4 مليار درهم، مسجلةً نمواً سنوياً نسبته 10%، مما يجسّد التطور الإيجابي المستمر في للتجارة البينية.

وأضاف أنه في مؤشر حيوي على تنامي جاذبية دبي لمجتمع الأعمال الأميركي، انضمت 787 شركة أميركية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الأميركية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 3690 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الولايات المتحدة بقيمة 79.6 مليار درهم خلال الفترة 2015 - 2024، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين قائمة دول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال النصف الأول من 2025، مستحوذة على 35% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى الإمارة.

وفي جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، ناقش المتحدثون الآليات التي يمكن بموجبها أن تستفيد الشركات من الفرص وتلبية متطلبات التوسع خارج الأسواق التقليدية، فيما ركّزت جلسة أخرى على أنشطة صناديق الثروة السيادية في العالم، ومكانة دبي كمركز استثماري عالمي ودور الإمارة في رسم خريطة حركة رؤوس الأموال دولياً في ظل المتغيرات المتسارعة على المستوى العالمي.

كما شهد المنتدى مناقشات معمقة لآفاق الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية الاستباقية الناظمة لتقنياته في دبي، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية القائمة على البيانات، إلى جانب توظيف الأدوات والتقنيات الجديدة لإعادة رسم مستقبل إدارة الأصول والاستثمار.