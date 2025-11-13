تراجع مؤشرات أسواق الأسهم تأثراً بانتهاء موسم نتائج الأعمال

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية التراجع اليوم تأثراً بعمليات بيع لأسهم قيادية في كلا السوقين، بعد انتهاء موسم الإفصاح عن نتائج الأعمال مع تركّز النشاط والارتفاعات على عدد من الأسهم الصغيرة منخفضة القيمة (دون الدرهم)، لاسيما في سوق دبي المالي. وانخفضت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 1.7 مليار درهم محصلة تداول 586.9 مليون سهم خلال 40 ألفاً و245 صفقة.



سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 32.97 نقطة وبنسبة 0.33% عند مستوى 9961.16 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.02 مليار درهم، شملت ما يزيد على 231.74 مليون سهم عبر 24402 صفقات.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 151.83 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 120.13 مليون درهم، ثم «بريسايت» بقيمة 84.38 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 35.33 مليون سهم، وتلاه سهم «بريسايت» بتداول 27.12 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 15.75 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.79% إلى 3.81 درهم، «العالمية القابضة» بنسبة 0.025% ليغلق عند 399.6 درهم و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.29% ليغلق عند 13.8 درهم، وفي المقابل تضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «ملتيبلاى» بنسبة 5.1% ليسجل 2.6 درهم، و«الدار» بنسبة 0.11% إلى 8.79 درهم و«بريسايت» بنسبة 9.82% إلى 3.03 درهم، وأيضاً «اللولو القابضة» بنسبة 1.63% ليغلق عند 1.2 درهم.







سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 50.78 نقطة وبنسبة 0.84% عند مستوى 5991.16 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 683.55 مليون درهم، بعد التعامل على 355.28 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15843 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.7% إلى 26.2 درهم، و«الخليج للملاحة» بنسبة 0.22% ليغلق السهم عند 8.88 درهم، و«طلبات» بنسبة 0.34% ليغلق عند 0.87 درهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «اكتتاب» بنسبة 14.96% إلى 0.63 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 10.39% إلى 0.255 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 5.67% إلى 0.242 درهم.



