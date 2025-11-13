انطلاق «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» الأربعاء



الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة 19 نوفمبر الجاري النسخة الثانية عشرة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار «اتجاهات جديدةٌ في عالم السياحة».

ويستقطب المنتدى في هذه النسخة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين وقادة قطاع السياحة والسفر والتكنولوجيا الحديثة، والذين يناقشون أهم القضايا وأحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل السياحة.

ويُنظّم الحدث هذا العام برعاية وشراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ويركّز في نسخته الحالية على الدور المحوري للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّل جذري في القطاع السياحي، وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن بين استخدام هذه التقنيات والحفاظ على الأصالة في الابتكار.

ويحظى الحضور بفرصة الاطلاع على رؤى خبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم حول تأثير المنصات الرقمية على سلوك المستهلكين وأهمية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في تعزيز تجربة الزوار والمسافرين.

وتتناول الجلسات دراسات وأبحاثاً تسلط الضوء على كيفية تحسين خدمات الزوار من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع استعراض أهمية الاستثمار في تعزيز منظومة الشراكات الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وضمان تطبيق ممارسات سياحية مستدامة تدعم تطور القطاع.

ويركز المنتدى على أهمية الاستثمار في الابتكار السياحي ودوره في دعم نمو الشركات الناشئة وتوسّعها ويشارك نخبة من الخبراء ورواد الأعمال رؤاهم حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في قطاع السياحة والسفر والفرص المتاحة لتعزيز الابتكار وتحقيق النجاح.

وتتناول الجلسات العوامل الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع بما في ذلك الوصول إلى الدعم والتمويل يليه بناء الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وسيتم تسليط الضوء على دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة وتشجيع الابتكار الذي يعزز من تنافسية القطاع السياحي على المستويين المحلي والعالمي.

ويتضمن المنتدى مناقشة واستعراض مفهوم السفر المستدام مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتضليل البيئي وكيفية تجاوزه لتحقيق ممارسات سياحية مسؤولة.

ويشارك الخبراء والمتخصصون رؤاهم حول أهمية تعزيز الشفافية في القطاع السياحي وضمان أن تكون المبادرات البيئية حقيقية وفعالة.

وتتناول المناقشات كيفية تحقيق التوازن بين تطوير القطاع السياحي والحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى استعراض أمثلة ناجحة لممارسات سياحية مستدامة.

وسيتم التركيز أيضا على دور التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية السفر المسؤول الذي يحمي البيئة للأجيال القادمة.

وإلى جانب الجلسات الحوارية يشمل المنتدى ورش عمل متخصصة تهدف إلى استكشاف موضوعات حيوية تواكب التطورات العالمية في القطاع السياحي.

ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والحضور المتميزين من بينهم معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى جانب خبراء مرموقين من مختلف المجالات الحيوية.

ويشارك في المعرض المُصاحب للمنتدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الشارقة منها هيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الشارقة للمتاحف وساتا للسفريات ونيست (أرادَ) وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومجلس سيدات أعمال إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص.