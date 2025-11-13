الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

افتتاح مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والأسمنت الأبيض بالفجيرة

راشد بن حمد الشرقي خلال افتتاح المصنع (وام)
14 نوفمبر 2025 02:02

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية محمد الشرقي.. بطولات الفجيرة للفروسية تنطلق 20 نوفمبر
برعاية ولي عهد الفجيرة.. راشد الشرقي يشهد حفل جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي

افتتح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس، مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والأسمنت الأبيض في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية.
وأكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، أن هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم النهضة الصناعية للإمارة. وأضاف أن الفجيرة مستمرة في تمكين المشاريع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الإنتاج الوطني.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

راشد بن حمد الشرقي
الفجيرة
الكلنكر
الأسمنت الأبيض
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©