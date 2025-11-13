افتتاح مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والأسمنت الأبيض بالفجيرة

الفجيرة (وام)

افتتح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس، مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والأسمنت الأبيض في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وأكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، أن هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم النهضة الصناعية للإمارة. وأضاف أن الفجيرة مستمرة في تمكين المشاريع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الإنتاج الوطني.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.