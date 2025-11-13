محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور بنك الإمارات دبي الوطني

دبي (الاتحاد)

زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس مقر بنك الإمارات دبي الوطني في دبي كوميرسيتي، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله، هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

والتقى سموّه خلال الزيارة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة، حيث استمع إلى شرح حول استراتيجية المجموعة ومجمل أعمالها، وما تقدمه من خدمات مصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات، وكذلك نشاط المجموعة في مجال إدارة الثروات، كما تعرّف على رؤية المجموعة والنهج الذي تتبعه في إدارة أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

واطّلع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على مجمل منظومة العمل في المجموعة التي تضم طاقماً ضخماً يزيد قوامه على 30 ألف موظف من 90 جنسية.

كذلك التقى سموّه، خلال الزيارة، أعضاء مجلس شباب مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يُعد ترجمةً عمليةً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بشأن إيجاد المُمكِّنات كافة التي من شأنها تعزيز دور الشباب.

وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما تقدمه مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خدمات نوعية. والتُقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق عمل المجموعة الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.