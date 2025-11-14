السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

صعود أسعار الذهب

صعود أسعار الذهب
14 نوفمبر 2025 08:33

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4180.57 دولار للأوقية. وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
إلا أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت 0.3 بالمئة إلى 4183.40 دولار للأوقية.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة، نحو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 52.64 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1589.80 دولار، وتقدم البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1435.20 دولار.

المصدر: وكالات
