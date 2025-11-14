السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
596 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثالث

14 نوفمبر 2025 10:49

نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.39 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

وسجل إجمالي صافي أرباح المجموعة نمواً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 596 مليون درهم، وذلك على خلفية احتساب عكسي ضريبي مرتبط بإقرار ضريبة الشركات في الدولة لعام 2024.

وبقيت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتة عند 1.20 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 22.3%. وتأثرت الأرباح التشغيلية على أساس ربع سنوي بعملية إعادة هيكلة القطاع الرقمي السابق.

وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 595 مليون درهم، بزيادة 17% على أساس سنوي، مدعومة بشكل رئيسي بانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 18% إضافة إلى الاحتساب العكسي لمخصصات سابقة لانخفاض القيمة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن صافي الأرباح القياسي الذي حققته المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو الأعلى منذ إدراج المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022، يعكس النجاح المتواصل للنمو المربح والمتّزن من خلال إستراتيجية المجموعة الدولية الحصيفة، التي تسهم في ترسيخ ريادتها في العديد من الممرات التجارية الأسرع نمواً في العالم، ويؤكد التزامها الراسخ بتقديم قيمة استثنائية إلى متعامليها.

وأضاف أن المجموعة تمكّنت خلال الربع الثالث من العام من تعزيز مواطن قوتها وتحقيق ربحية لافتة عبر زيادة أحجام الحاويات والبضائع العامة المناولة، وتأجير الأراضي الصناعية، إلى جانب تنامي أحجام الشحن الإقليمي للحاويات.

وقال إنه على الرغم من استمرار تأثير النزاعات الإقليمية والتعرفة الجمركية على بيئة الأعمال العالمية، إلا أن مجموعة موانئ أبوظبي تحرص بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة على استباق الاضطرابات وتوسيع نطاق ربحية المجموعة، ودعم تحول القطاع لتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز استدامة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي والعالم.

المصدر: وام
