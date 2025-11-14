«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً تمويليةً مرتبطةً بالاستدامة



دبي (الاتحاد)

أعلن دبي الإسلامي، عن نجاحه في تعزيز حضوره في سوق الصكوك العالمية من خلال إصداره صكوكاً مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار، جرى تسعيرها بمعدل ربح نسبته 4.572% سنوياً وبأجل مدته خمس سنوات.

ويمثل الإصدار أول إصدارات البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة، بعد الإنجاز الذي حققه البنك في وقت سابق كأول مؤسسة مالية إسلامية تصدر إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة.

وبحسب البنك، يؤكد هذا الإصدار التزامه بتقديم هياكل مالية مبتكرة ودعمه للاستدامة، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم وتعزيز مبادرات دولة الإمارات للحياد المناخي 2050.

ويساهم الهيكل الجديد هذا في تعزيز التمويل الإسلامي المستدام من خلال ربط الأثر مباشرةً بأهداف أداء قابلة للقياس ويتم التحقق منها بشكل مستقل، ومن خلال الإصدار الجديد لصكوك التمويلات المرتبطة بالاستدامة، سيُوجّه البنك رؤوس أموال المستثمرين إلى محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة.

وجذبت الصفقة اهتماماً قوياً وبشكل استثنائي، حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند ملياري دولار أميركي.

وشارك في الصكوك أكثر من 80 حساباً مؤسسياً من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، محققاً مشاركة عالمية واسعة، حيث خُصص 67% من الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و20% لآسيا، وهو أعلى تخصيص آسيوي يُحققه دبي الإسلامي على الإطلاق في الإصدار العام للصكوك من قبل البنك.

وجرى توزيع النسبة المتبقية والبالغة 13% على مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، وأسواق دولية أخرى، وفيما يخص فئات المستثمرين، فقد خصص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و17% لمديري الصناديق، و6% المتبقية لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

وأفاد البنك بأنه انطلق بحملته الترويجية يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المستثمرين لعرض أدائه المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن هذه الصكوك تمثل خطوةً حاسمةً في مسيرة المجموعة نحو الاستدامة، وانعكاساً واضحاً للثقة الكبيرة التي يُوليها المستثمرون الدوليون لدبي الإسلامي، وللأسس الائتمانية المتينة لدولة الإمارات، ولصلابة استراتيجيتها طويلة الأجل.