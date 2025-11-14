السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فلاي دبي» تطلق مركز بيانات ومنصة بيع

«فلاي دبي» تطلق مركز بيانات ومنصة بيع
14 نوفمبر 2025 18:28

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت اليوم «فلاي دبي» إطلاقها مركز بياناتها الجديد، والذي يُشكل أساس منصة البيع بالتجزئة الحديثة لشركات الطيران «MAR».
وأُعيد بناء هذه المنصة الجديدة، التي تُدير أجزاءً رئيسية من العمليات اليومية للناقلة، مثل الحجوزات وإصدار التذاكر وإنجاز إجراءات السفر، بالكامل على أساس سحابي هجين جديد.
ويتوافق هذا التحديث مع أحدث المعايير العالمية في مجال البيع بالتجزئة لشركات الطيران، والمعروفة باسم إطار عمل البيع بالتجزئة الحديثة لشركات الطيران «MAR».
وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي، إن هذا الإنجاز خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي، ويتعلق الأمر بتعزيز المرونة وقابلية التوسع والذكاء في صميم عملياتنا.

أخبار ذات صلة
فلاي دبي تُوقّع سبع اتفاقيات شراكة جديدة
فلاي دبي
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©