اقتصاد

«طيران الإمارات» تتأهب لموسم سفر مزدحم في مطار دبي خلال ديسمبر

«طيران الإمارات» تتأهب لموسم سفر مزدحم في مطار دبي خلال ديسمبر
14 نوفمبر 2025 18:29


دبي (الاتحاد)
دعت طيران الإمارات جميع عملائها للتخطيط المسبق لرحلاتهم خلال شهر ديسمبر، حيث تتوقع الناقلة نمواً كبيراً في حركة السفر طوال الشهر، لاسيما مع انطلاق موسم السياحة الشتوي، وتزامن ذلك مع الفعاليات والعطلات المحلية المتعددة، وتعديل التقويم الدراسي الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية والذي يتيح عطلة مدرسية طويلة لمعظم شهر ديسمبر.
وتتوقع طيران الإمارات خدمة أكثر من 2.3 مليون مغادر وأكثر من 2.5 مليون قادم عبر شبكة رحلاتها خلال الشهر.
وأوصت طيران الإمارات عملاءها بالاستعداد المبكر لرحلاتهم هذا الشهر، مع مراعاة احتمالية ازدحام الطرق المؤدية إلى المطار وامتلاء مواقف السيارات ونشاط الحركة داخل المطار خلال موسم الأعياد.
وأشارت إلى أن المسافرين يمكنهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الذكية التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة طوال موسم الذروة في ديسمبر.
ونصحت الناقلة المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار والحضور قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة الصحيحة قبل ساعة من موعد الرحلة.
كما نصحت بتحميل تطبيق طيران الإمارات وإنجاز إجراءات السفر إلكترونياً والتسجيل في نظام المسار البيومتري لتجربة أسرع في المطار، وإنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة في متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي وكسب أميال سكاي واردز، وتسليم الأمتعة في المطار قبل 24 ساعة من موعد المغادرة، وإنجاز إجراءات السفر من المنزل، والتأكد من مطابقة الأمتعة لمتطلبات طيران الإمارات.

 

