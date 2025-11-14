السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرف دبي» تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة

«غرف دبي» تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة
14 نوفمبر 2025 20:18


دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي طاولتي نقاش مستديرتين في مدينة نيويورك مع مجموعة من المستثمرين في الولايات المتحدة؛ بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين في دبي ونظرائهم في الولايات المتحدة، واستعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة تنافسية لتوسع أعمال واستثمارات الشركات الأميركية إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا وآسيا.
وانعقدت الطاولتان بمشاركة 40 من المستثمرين وكبار قادة الشركات من دبي والولايات المتحدة، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته غرف دبي في نيويورك مؤخراً، واستعرضت فرص النمو والشراكات التي توفرها دبي للمستثمرين، وسلطت الضوء على أبرز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، خلال مشاركته في حوارات الطاولة المستديرة، إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في المشهد الاقتصادي العالمي، مدفوعةً برؤية حكومية تستشرف المستقبل، ومنظومة متكاملة تجمع بين السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، وبيئة الأعمال المحفّزة على الابتكار والنمو.
ودعا معاليه المستثمرين المشاركين إلى الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها دبي، باعتبارها منصة استراتيجية للتوسع نحو الأسواق العالمية الواعدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات الأميركية في تأسيس وتوسعة أعمالها في الإمارة على المدى الطويل.
وتناولت الفعالية أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة الأميركية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وقطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى الطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب السياحة والضيافة والقطاع العقاري والخدمات المالية والتعليم.
وبحث المشاركون خلال النقاشات أهمية السياسات والتشريعات الاقتصادية في دبي وبنيتها التحتية المتطورة في توسيع الشراكات العابرة للحدود، وآفاق تعزيز الاستثمارات الثنائية بين في القطاعات الواعدة، على غرار التحالفات الاستراتيجية والصناديق المشتركة، كما تناولت الفعالية أهمية تعزيز ثقة المستثمرين عبر تكامل السياسات التنظيمية، ودور الاستثمار المؤسسي والمستثمرين الأفراد المتخصصين بالاستثمار الجريء والملكية الخاصة في تمويل القطاعات ذات النمو المرتفع.

 

