«مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مدن» عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «بشاير»، أول مجتمع سكني يطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات.

وتم بيع الوحدات خلال يوم من طرحها، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن مشروع «بشاير» يرسخ السجل الحافل بالنجاح لجزيرة الحديريات والحافل باستقطاب اهتمامٍ محلي ودولي قوي، ويجسد التزام «مدن» الجاد والمستمر بإنشاء وجهات جذابة ترتقي بحياة سكانها وتعزز تجارب معيشتهم وتضمن تقديم كل مجتمع سكني لقيمة متميزة على المدى الطويل.

ويعكس الإقبال الاستثماري القوي على المجتمع الجديد مكانة جزيرة الحديريات كواحدة من أبرز الوجهات السكنية جذباً للاهتمام في المنطقة، ويؤكد في الوقت ذاته نجاح استراتيجية «مدن» في تطوير مشاريع متكاملة توفر لساكنيها أسلوب حياة متميز على كافة المستويات.

ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: يعكس بيع جميع وحدات مشروع «بشاير» سريعاً مدى تنامي اهتمام المستثمرين والأفراد بجزيرة الحديريات باعتبارها وجهة عالمية المستوى، كما يعزز ثقتهم بمعايير الجودة التي نعتمدها في كافة مراحل تطوير مشاريعنا.

ويتضمن «بشاير» 157 فيلا مع مركز مجتمعي متكامل تحيط به المساحات الخضراء، ويشتمل على مسبح إنفينيتي، ومرافق رياضية، وملعب للأطفال.

كما يضم المشروع 330 شقة في مبنيين منخفضي الارتفاع مع شرفات متميزة.