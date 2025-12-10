الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم

«مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم
10 ديسمبر 2025 17:05


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مدن» عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «بشاير»، أول مجتمع سكني يطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات.
وتم بيع الوحدات خلال يوم من طرحها، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.
وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن مشروع «بشاير» يرسخ السجل الحافل بالنجاح لجزيرة الحديريات والحافل باستقطاب اهتمامٍ محلي ودولي قوي، ويجسد التزام «مدن» الجاد والمستمر بإنشاء وجهات جذابة ترتقي بحياة سكانها وتعزز تجارب معيشتهم وتضمن تقديم كل مجتمع سكني لقيمة متميزة على المدى الطويل.
ويعكس الإقبال الاستثماري القوي على المجتمع الجديد مكانة جزيرة الحديريات كواحدة من أبرز الوجهات السكنية جذباً للاهتمام في المنطقة، ويؤكد في الوقت ذاته نجاح استراتيجية «مدن» في تطوير مشاريع متكاملة توفر لساكنيها أسلوب حياة متميز على كافة المستويات.
ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: يعكس بيع جميع وحدات مشروع «بشاير» سريعاً مدى تنامي اهتمام المستثمرين والأفراد بجزيرة الحديريات باعتبارها وجهة عالمية المستوى، كما يعزز ثقتهم بمعايير الجودة التي نعتمدها في كافة مراحل تطوير مشاريعنا.
ويتضمن «بشاير» 157 فيلا مع مركز مجتمعي متكامل تحيط به المساحات الخضراء، ويشتمل على مسبح إنفينيتي، ومرافق رياضية، وملعب للأطفال.
كما يضم المشروع 330 شقة في مبنيين منخفضي الارتفاع مع شرفات متميزة.

أخبار ذات صلة
«مدن القابضة» تُعلن عن استثمار استراتيجي في «ويلنغتون لايفستايل بارتنرز»
شركة مدن
آخر الأخبار
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
الرياضة
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©