«جو كابيتال» و«جي إف إتش» تطلقان منصة صناعية ولوجستية في الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جو كابيتال بارتنرز» المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، وشركة «جي إف إتش بارتنرز» التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، تأسيس منصة متخصصة في القطاع الصناعي واللوجستي في دولة الإمارات.

وستمتلك «جو كابيتال» حصة الأغلبية في الشراكة والتي تعتبر بوابة لاستقطاب رؤوس الأموال الآسيوية وتوظيفها على نطاق واسع في السوق العقاري المتنامي بدولة الإمارات، وتستهدف الشراكة تطوير محفظة عقارات صناعية عالية الجودة تضم مشاريع تم تحديدها مسبقاً في كل من دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة، والتي تعد من أسرع المناطق الصناعية نمواً في الإمارات.

وستتولى قيادة عمليات التطوير شركة «مانري للتطوير» وهي شراكة بين «جي إف إتش بارتنرز» ومجموعة «بالمون» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات الإقليمية المثبتة في مجالات الاستحواذ، والتخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والجاهزية التشغيلية لتقديم مستودعات ومراكز لوجستية استثنائية تواكب متطلبات المستأجرين المستقبلية.

وقال هاري إيب، العضو المنتدب لشركة جو كابيتال: «يسعدنا دخول سوق الصناعة والخدمات اللوجستية المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، المدعوم بأسس اقتصادية قوية، وزيادة في الطلب الناتج عن المبادرات الحكومية، والاهتمام العالمي المتزايد بفئة الأصول اللوجستية والصناعية، وبفضل خبرة شركة جي إف إتش بارتنرز، تُرسّخ هذه الشراكة مكانتنا في آسيا في توفير مرافق صناعية متميزة في الإمارات، مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في سوق يواجه طلب متنامي من المستأجرين».

من جانبه، علّق نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»، قائلاً: «تُقدّم جي إف إتش بارتنرز خبراتٍ ميدانيةً متخصصةً، وكفاءاتٍ تشغيليةً محليةً ذات خبرةٍ واسعةٍ، وسجلاً حافلاً في إدارة الأصول اللوجستية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح لنا هذا المشروع المشترك توسيع نطاق خبراتنا الإقليمية، والاستفادة من النمو الصناعي القوي الذي تشهده دولة الإمارات، ومن خلال هذه الشراكة مع «جو كابيتال»، نجمع بين الخبرة الإقليمية والقدرات العالمية لفتح آفاق جديدة في قطاع العقارات الصناعية اللوجستية في الإمارات.

يتم إطلاق هذه الشراكة في ظل زخم اقتصادي قوي، مدعوماً باستراتيجيات التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 وخطة دبي الحضرية 2040. وتهدف غالبية هذه المبادرات إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية. ولا يزال الطلب على الأصول اللوجستية والصناعية قوياً ويقابله نقص في عدد المستودعات والمصانع المتاحة للإيجار لذلك تتجاوز نسبة إشغال المستودعات والمرافق اللوجستية في دبي حالياً 97%، مع ارتفاع أسعار الإيجار بنسبة 33% على أساس سنوي. وسيمثل إطلاق هذه المنصة أول تواجد جغرافي لشركة «جو كابيتال» في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُبرز حضورها العالمي وخبرتها في الوصول إلى فرص الاستثمار في القطاعين الصناعي واللوجستي.