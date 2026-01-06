«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت بيوت، تقريرها السنوي عن سوق العقارات في أبوظبي لعام 2025، والذي أظهر استمرار متانة السوق في قطاعي البيع والإيجار على حد سواء.

وتشير نتائج التقرير إلى اتجاهات تصاعدية عامة في الأسعار بعدد من المجتمعات السكنية الرئيسية، ما يعكس جاذبية أبوظبي المستمرة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بالاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقرار الأسس الاقتصادية، والمبادرات الحكومية الرامية إلى دعم النمو طويل الأمد في القطاع العقاري.

وواصلت قيم العقارات في أبوظبي مسارها التصاعدي خلال عام 2025، حيث ركّز المشترون الباحثون عن خيارات مناسبة من حيث التكلفة على مجتمعات مثل الريف، والغدير، ومدينة خليفة، والشامخة.

أما في فئة متوسطي الدخل فبرزت جزيرة الريم، ومدينة مصدر، وحدائق الراحة، والمنطقة السياحية (المنتزه) كخيارات مفضلة، في حين واصل المشترون في الفئة الفاخرة تفضيل شاطئ الراحة، جزيرة ياس، وجزيرة السعديات لما توفره من أنماط حياة راقية.

وسجلت أسعار الشقق في المجتمعات ذات الأسعار المناسبة ارتفاعاً تراوح بين 10% و13%، بينما ارتفعت أسعار الشقق في الفئة المتوسطة بنسبة وصلت إلى 19%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتواصل على السكن المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الريم.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يشهد سوق أبوظبي العقاري اليوم مستوى متقدماً من التوازن والتناغم بين العرض والطلب عبر مختلف الفئات، مدعوماً باستمرار الأداء القوي في المناطق الرئيسية، وفي ظل هذا المشهد المتطور، تكتسب الشفافية أهمية محورية بوصفها ركيزة أساسية لاستدامة السوق ونموه.