الذهب يتراجع بعد اجتيازه مستوى 4600 دولار

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح .
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 4576.79 دولار للأوقية ( الأونصة). وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4585.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 83.62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.