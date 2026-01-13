الذهب يتراجع بعد اجتيازه مستوى 4600 دولار

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح .

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.​4 بالمئة إلى 4576.79 دولار للأوقية ( الأونصة). وكان ‌الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا ​عند 4629.94 دولار. وهبطت العقود الأميركية ⁠الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4585.40 دولار.

وبالنسبة ‍للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة ⁠في المعاملات الفورية 1.6 ​بالمئة إلى 83.62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على ​الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين. ونزل ‍البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.