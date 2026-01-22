الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

طاقة الرياح والشمس تتجاوز الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء للمرة الأولى

أثناء تركيب أكبر مزرعة شمسية عائمة على سد في أوروبا في مورا، البرتغال.
22 يناير 2026 11:39

أنتجت طاقة الرياح والطاقة الشمسية كهرباء أكثر في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالوقود الأحفوري لأول مرة، في عام 2025، وفقا لتحليل حديث. وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث في مجال الطاقة (إمبر)، اليوم الخميس، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلت أكثر من 30% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بينما شكل الوقود الأحفوري نحو 29%.
وبشكل عام، وفرت مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة المائية والكتلة الحيوية، ما يقارب نصف توليد الكهرباء، بنسبة 7ر47%، وفق التقرير. وبلغت مساهمة الطاقة النووية 4ر23% إضافية.
وأشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الفحم انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي في 2025، حيث بلغت حصته 2ر9%. ومع ذلك، ظل الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ ارتفعت حصة الطاقة المولدة من الغاز بنحو 8% لتصل إلى 7ر16% العام الماضي. 

أخبار ذات صلة
ترامب يلغي تهديده بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية
الاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيع اتفاق شراكة أمنية مع الهند
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الطاقة
الطاقة الشمسية
الطاقة الكهربائية
الوقود الأحفوري
الكهرباء
طاقة الرياح
الوقود
آخر الأخبار
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©