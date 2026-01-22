طاقة الرياح والشمس تتجاوز الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء للمرة الأولى

أنتجت طاقة الرياح والطاقة الشمسية كهرباء أكثر في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالوقود الأحفوري لأول مرة، في عام 2025، وفقا لتحليل حديث. وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث في مجال الطاقة (إمبر)، اليوم الخميس، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلت أكثر من 30% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بينما شكل الوقود الأحفوري نحو 29%.

وبشكل عام، وفرت مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة المائية والكتلة الحيوية، ما يقارب نصف توليد الكهرباء، بنسبة 7ر47%، وفق التقرير. وبلغت مساهمة الطاقة النووية 4ر23% إضافية.

وأشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الفحم انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي في 2025، حيث بلغت حصته 2ر9%. ومع ذلك، ظل الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ ارتفعت حصة الطاقة المولدة من الغاز بنحو 8% لتصل إلى 7ر16% العام الماضي.



