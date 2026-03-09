«جودان المالية» تطلق أعمالها باستثمار استراتيجي في «ألفا ويف جلوبال» الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جودان المالية»، إحدى شركات الشركة العالمية القابضة، أول استثمار استراتيجي لها بحصة تبلغ 50.1 % في شركة إدارة الاستثمارات الأميركية «ألفا ويف جلوبال».

وتشكل هذه الصفقة أول استحواذ استراتيجي منذ إطلاق «جودان المالية»، حيث ترسخ حضورها العالمي في مجال إدارة الأصول، مما يعزز مكانة المنصة كإحدى المؤسسات الدولية الرائدة في قطاع الخدمات المالية.

وتدير «ألفا ويف جلوبال» أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 29 مليار دولار عبر 4 مجالات رئيسية، تشمل الأسهم الخاصة، التأمين الخاص، والأسواق العامة، وقطاع التأمين. ويضم فريق الشركة 116 متخصصاً يعملون من خلال 11 مكتباً حول العالم، وتتخذ من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مقراً رئيسياً لها.

وتشتهر منصة الأسهم الخاصة التابعة لشركة «ألفا ويف» باستثماراتها الواسعة في شركات رائدة ذات إمكانات نمو مرتفعة تقود مشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها «سبيس إكس» (الاستثمار الأكبر لشركة ألفا ويف) و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«سيريبراس» و«رامب» و«لونغ ليك مانجمنت». كما تركّز الشركة على الاستثمار في المؤسسات المرشحة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمتلك مجموعة نشطة ومتخصصة في قطاع علوم الحياة.

وفي مجال التأمين الخاص، توفر «ألفا ويف» تمويلات مباشرة للشركات من خلال قروض خاصة ذات أولوية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، بما يلبّي احتياجات الشركات التمويلية، ويسهم في تحقيق تدفقات دخل مستقرة للمستثمرين.

وستواصل «ألفا ويف» العمل تحت قيادة فريقها الإداري الحالي برئاسة المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ريك جيرسون، إلى جانب المؤسّسيْن المشاركيْن نافروز أودواديا وريان خوري.

كما أعلنت الشركة مؤخراً تعيين فرانسيس سواريز، العمدة السابق لمدينة ميامي، رئيساً للشركة، في خطوة تعزز فريق قيادتها العليا.

وبدعم من «جودان المالية»، تستعد «ألفا ويف» لتسريع نمو قطاعها الذي تم تأسيسه حديثاً في الولايات المتحدة والمتخصص في التأمين على الحياة وحلول التقاعد المعتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا القطاع إلى إطلاق مزود لحلول التأمين على الحياة، والتقاعد قائم على الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية، بما يسهم في إحداث تحول جذري في عمليات الاكتتاب والتوزيع وتجربة العملاء من خلال دمج شامل للذكاء الاصطناعي. ومع كون صناعة التأمين على الحياة في الولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن المالي الأميركي منذ أكثر من قرنين، بات هذا القطاع اليوم مهيأً لابتكار جذري قائم على المبادئ الأولى، وتسعى ألفا ويف إلى إعادة تعريف مستقبل القطاع من خلال التكنولوجيا والذكاء القائم على البيانات.

وفي هذا السياق، عيّنت «ألفا ويف» جو نورتون، وهو أحد القيادات البارزة في قطاع التأمين، رئيساً تنفيذياً لأعمال التأمين لديها.

وقال معالي محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جودان المالية»: «تمثل (ألفا ويف) نموذجاً للشركاء الذين نسعى إلى استقطابهم ضمن منصة جودان المالية، فهي شركة عالمية مرموقة تركز على الأداء، وتدعم مستقبل القطاع المالي. وبفضل قدراتها المتقدمة في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأسواق العامة وقطاع التأمين، إلى جانب رؤيتها الواضحة لدفع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، تُعد (ألفا ويف) شريكاً استراتيجياً مثالياً. ومن خلال هذا التعاون، سنسرّع وتيرة النمو، ونعزز الشراكات المؤسسية، ونفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين». من جانبه، قال ريك جيرسون، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ويف جلوبال»: «تمثل هذه الشراكة مع جودان المالية محطة مفصلية في مسيرة (ألفا ويف)، ونتطلع إلى الانطلاق معاً نحو مرحلة جديدة من النمو. وبفضل قاعدة رأس المال طويلة الأجل التي تتمتع بها جودان، إلى جانب محفظتها الاستثمارية العالمية الواسعة، نتمتع بموقع قوي يتيح لنا توسيع منصاتنا الاستثمارية، وتعزيز حضورنا العالمي، ومواصلة دعم الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة لمستثمرينا ضمن نهج منضبط لإدارة المخاطر. إن رؤيتنا الأساسية التي تنطلق من قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أعمق تحوّل في عصرنا تتماشى بشكل مباشر مع تركيز وخبرات جودان والشركة العالمية القابضة».

وقال فرانسيس سواريز، رئيس شركة «ألفا ويف جلوبال»: «تجمع هذه الشراكة رأس المال العالمي بالابتكار القائم على التكنولوجيا والرؤية طويلة الأمد. ومع توسّع حضور ألفا ويف وإطلاق منصة التأمين الخاصة بها، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنّ دعم جودان المالية يعزّز قدرتنا على تقديم حلول استثمارية متميزة للمستثمرين والعملاء في الولايات المتحدة والدول الأخرى».

يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية ضمن مسيرة «جودان المالية» لبناء منصة خدمات مالية عالمية واسعة النطاق، متنوعة الأنشطة، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية المتقدمة لـ«ألفا ويف» وقاعدة رأس المال الراسخة لمنصة «جودان»، تعزز الشراكة تطلعات الشركة لتشكيل مستقبل إدارة الأصول عالمياً.