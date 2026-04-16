اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب
16 ابريل 2026 08:14

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، وسط ​تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعد الذهب في ⁠المعاملات ​الفورية، 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 ‌بالمئة إلى 4852.40 دولار.
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى ​له في أكثر من شهر مما يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية
1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين
1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم ​1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.

المصدر: وكالات
أسعار الذهب
تعاملات الذهب
