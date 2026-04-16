الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، وسط ​تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد الذهب في ⁠المعاملات ​الفورية، 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 ‌بالمئة إلى 4852.40 دولار.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى ​له في أكثر من شهر مما يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية

1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين

1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم ​1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.