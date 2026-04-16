الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، وسط تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية، 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4852.40 دولار.
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مما يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية
1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين
1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.