شراكة بين متحف زايد الوطني ومبادلة للاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، عن أول شراكة استراتيجية مع مبادلة للاستثمار.

وتنصّ الشراكة على التزام مبادلة للاستثمار، مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، الشريك الاستراتيجي في الارتقاء بالمبادرات ذات الأولوية الاجتماعية، بتقديم الدعم على مدى خمس سنوات لأكثر من عشرين مبادرة وبرنامجاً يركّز على المشاركة المجتمعية، والتعليم وبرامج مثل دبلوم اختصاصي حفظ المقتنيات المعاون، وجهود التوطين، بينما سيعمل متحف زايد الوطني على توسيع فرص التعليم عبر مسارات تدريبية مخصصة لطلبة المدارس الثانوية والجامعات، بجانب الإسهام في مبادرات مجتمعية تستهدف تعزيز تفاعل الجمهور.

وتعكس الشراكة التزاماً مشتركاً بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومبادلة للاستثمار، لإثراء المشهد الثقافي المتنامي في أبوظبي، سعياً إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام ودعم النمو الثقافي على المدى الطويل، كما تعزّز دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تمكين المؤسسات الثقافية من تقديم برامج تسهم في خدمة المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة.

وتندرج الشراكة في إطار اتفاقية أوسع بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومبادلة، تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي في الإمارة، فيما تم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال عام 2023، حيث ستسهم مبادلة بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون درهم لدعم القطاع الثقافي في الإمارة على مدى خمس سنوات، كما تم بالفعل تخصيص جزء كبير من هذا الدعم لبرامج قطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مثل بيت الحرفيين، إضافة إلى مؤسسات ثقافية بارزة، من بينها متحف اللوفر أبوظبي.

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة للاستثمار تُجسد الالتزام الراسخ بإثراء المشهد الثقافي النابض بالحياة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه من خلال دمج دعم مبادلة للاستثمار في مبادرات التعليم والمشاركة المجتمعية لمتحف زايد الوطني، تضمن الدائرة أن يظل المتحف الوطني منصة ديناميكية للتعلّم والهوية والتواصل للأجيال القادمة ووجهة تعليمية وثقافية وطنية رائدة.

من جانبه قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة للاستثمار، إن مبادلة للاستثمار تولي أهمية كبيرة للشراكات التي تساهم في تعزيز مسيرة التقدّم في الدولة وتستثمر في تطوير كوادرها البشرية، ويعكس هذا التعاون التزامها بالاستثمار في التعليم والثقافة وتنمية المجتمع، بما يضمن توفير فرص تعلّم أوسع للشباب في مختلف أنحاء الدولة، تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة الطموح.

وأضاف أنه مع تدشين متحف زايد الوطني، تُجدد مبادلة للاستثمار التزامها بدعم جهود ورسالة هذا الصرح الثقافي المرموق، والإسهام في تعزيز النسيج الثقافي لإمارة أبوظبي لسنوات قادمة.

ويلتزم متحف زايد الوطني بتعزيز المعرفة الثقافية، وصون تراث الوطن للأجيال القادمة، ويقدم المتحف قصة هذه الأرض وشعبها، بالاستناد إلى الاكتشافات الأثرية والأبحاث الأكاديمية، بما يسهم في تعميق فهم تاريخ دولة الإمارات وثقافتها.

ويعمل المتحف، استلهاماً من إرث وقيم الوالد المؤسِّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بشكل وثيق مع شركائه المحليين والدوليين لدعم الحفاظ على التراث وتعزيز التعليم، وتوسيع سُبل الوصول إلى قصة الوطن من خلال برامجه، وتجارب الزوّار المتاحة للجميع.