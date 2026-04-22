الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة دبي» تناقش سبل دعم سيدات الأعمال

22 ابريل 2026 14:52


دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، حواراً مفتوحاً مع 86 من سيدات ورائدات الأعمال، وذلك بهدف بحث واقع القطاعات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية، ومناقشة سبل دعم سيدات الأعمال على مواكبة المتغيرات والتكيف مع المستجدات العالمية، بالإضافة إلى استعراض أبرز مقومات مرونة اقتصاد دبي والآليات والحلول المحفّزة لنمو الأعمال.
وبمشاركة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم خلال اللقاء بحث أبرز التحديات ومناقشة الاستفسارات والقضايا ذات الأولوية بالنسبة لسيدات الأعمال والقياديات في الشركات العاملة في مختلف التخصصات الاقتصادية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تساهم سيدات الأعمال بدور هام في مسيرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك من خلال المشاركة بفعالية في حركة تأسيس الأعمال وقيادة مسيرة النمو في مختلف القطاعات وخلق فرص عمل تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: نلتزم بتطوير التعاون الوثيق مع القطاع الخاص ومع كافة الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جاهزية بيئة الأعمال، بما يساهم في تمكين الشركات من مواجهة التحديات العالمية، وضمان انسيابية الأعمال واستمرارية نمو حركة التجارة والاستثمار في كافة الظروف، وذلك انطلاقاً من أهمية العمل التشاركي، والحوار البنّاء، ومواصلة ابتكار الحلول العملية والملموسة، والتي تُشكّل مجتمعةً ركائز حيوية لتعزيز الثقة ودعم مسار تطور قطاعات الأعمال.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: يُعد توفير مساحة للحوارات التفاعلية والبناءة ضرورة ملحّة، لاسيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية، ويجسِّد الحوار الذي نظّمته غرف تجارة دبي، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، التزامنا الراسخ بالتعرف عن كثب على رؤى وآراء سيدات الأعمال، وفهم تحدياتهن، وضمان مشاركتهن في صياغة حلول عملية تدعم نمو القطاعات الاقتصادية.
وأضافت: يعتمد تحقيق المزيد من التقدم على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز منظومة الدعم المؤسسي، ومن خلال جمع مجتمع الأعمال النسائي مع الجهات المعنية، نعمل على ترسيخ الثقة، وتحفيز الحوار البنّاء، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في دفع عَجلة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، ولا تُشكّل هذه المبادرات استجابة آنية للمستجدات، بل تُمثل ركيزة أساسية لضمان تمكين سيدات الأعمال، وتعزيز ترابطهن، ودعم مسيرتهن نحو المستقبل بثقة ووضوح.

أخبار ذات صلة
«غرف دبي» تبحث مع مجموعة تجار الأقمشة سُبل دعم جاهزية القطاع
«غرفة دبي» تعزّز التعاون اللوجستي مع مجتمع الأعمال بسلطنة عمان
غرفة دبي
مجلس سيدات أعمال دبي
آخر الأخبار
دبي تعزِّز التجارب العائلية عبر مبادرة «أسرة واحدة»
الترفيه
دبي تعزِّز التجارب العائلية عبر مبادرة «أسرة واحدة»
اليوم 16:12
«الطيران المدني» تُطلق النسخة المحدّثة من منصة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الطيران المدني» تُطلق النسخة المحدّثة من منصة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
اليوم 16:03
زيارة ميدانية لأكثر من 480 مدرسة وحضانة لرفع جاهزية القطاع التعليمي بأبوظبي
علوم الدار
زيارة ميدانية لأكثر من 480 مدرسة وحضانة لرفع جاهزية القطاع التعليمي بأبوظبي
اليوم 16:01
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خليفة الحبتور
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خليفة الحبتور
اليوم 15:55
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. 15 مواطناً ومواطنة يشاركون في برنامج "كفاءات وطنية في مجموعة البنك الدولي"
اقتصاد
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. 15 مواطناً ومواطنة يشاركون في برنامج "كفاءات وطنية في مجموعة البنك الدولي"
اليوم 15:47
