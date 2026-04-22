834 مليون درهم أرباح «دو» في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.5% إلى 834 مليون درهم.ونمت الإيرادات بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.7% لتصل إلى 2 مليار درهم، وتوسع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليبلغ 49.5%.

وواصلت الشركة تحقيق تدفقات نقدية قوية، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية 14.2% إلى 1.7 مليار درهم.

ونجحت الشركة في إعادة تمويل وترتيب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة ملياري درهم في شهر أبريل، بشروط محسَّنةٍ وأجل استحقاق يمتد لسبع سنوات، ما يعزز مرونتها المالية ومتانة وضعها الائتماني.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إن «دو» استهلت عام 2026 بزخم تجاري قوي وأسس متينة لعملياتها التشغيلية عبر مختلف قطاعات أعمالها بما في ذلك خدمات الهاتف المتحرك والثابت وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليون مشترك.

وبلغ صافي المشتركين الجدد في خدمات الهاتف المتحرك خلال الاثني عشر شهراً الماضية 555 ألف مشترك.

وارتفعت شريحة مشتركي الدفع الآجل 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليون مشترك، فيما نمت قاعدة مشتركي الدفع المسبق 5.2% على أساس سنوي إلى 7.7 مليون مشترك.

وواصلت قاعدة خدمات الهاتف الثابت أداءها خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي لتصل إلى 745 ألف مشترك.

وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال الربع الأول 11.1% إلى 1.2 مليار درهم.

وزادت «الإيرادات الأخرى» خلال الربع الأول 2.3% لتصل إلى 1.2 مليار درهم.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول 386 مليون درهم.