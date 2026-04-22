اختتام فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026 بنجاح



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت في أبوظبي، اليوم، فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، الذي أُقيم برعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، واستمر على مدار ثلاثة أيام في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال والمستثمرين، في تأكيد على مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لتمكين الابتكار واستقطاب المشاريع الناشئة.

وشهد المهرجان حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات، حيث شكّل منصة متكاملة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وتضمّن برنامج المهرجان جلسات رئيسية وحوارات رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة، ركزت على دعم منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار والنمو في مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وتقديم عشرات الورش والجلسات التفاعلية والاستشارية.

وشهد اليوم الأول للمهرجان إطلاق جائزة «تجار الإمارات الصغار»، برعاية وحضور الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار جهود ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال والناشئة، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وفي اليوم الثاني، سلطت الجلسات الضوء على دور المرأة في ريادة الأعمال والقيادة، إلى جانب استعراض تجارب واقعية لرواد الأعمال، والتحديات التي تواجههم، والحلول العملية لتحقيق الاستدامة والنمو.

كما شهد اليوم الثالث، من المهرجان إطلاق «تحدي صُنّاع الأثر الاجتماعي»، من خلال مركز «أثر+» التابع لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وبدعم من «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، حيث يقدم التحدي منحة بقيمة مليون درهم لدعم الشركات الاجتماعية، بما يعزز الاستثمار الاجتماعي ويُمكّن المشاريع من تحقيق أثر مستدام في المجتمع.

وركزت جلسات اليوم الثالث على استشراف مستقبل الاقتصاد وريادة الأعمال، من خلال مناقشة مكانة أبوظبي العالمية خلال العقد المقبل، وأمن المستقبل الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع الناشئة، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاستثمار ورأس المال، واختُتمت الفعاليات بحفل ختامي تضمن تكريم المشاركين وإعلان مخرجات المهرجان.

وشهد المهرجان تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل وجلسة ضمن «مختبرات المؤسسين»، تناولت موضوعات متنوعة مثل بناء المشاريع، والتسويق، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز مهارات رواد الأعمال، ويدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

كما تضمن الحدث منصات تفاعلية، مثل «ساحة خدمات المؤسسين» و«دوائر الأثر»، التي أتاحت للمشاركين فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وأكد المشاركون في المهرجان أنه يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون، ودعم نمو الشركات الناشئة، وترسيخ مكانة أبوظبي بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

وأعربت حنان فيصل، نائب رئيس مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال، عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء والداعمين والجهات المشاركة، مشيدةً بدورهم الفاعل في إنجاح هذا الحدث، وما تحقق من تكامل في الجهود أسهم في تقديم نسخة متميزة تعكس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار، وتدعم توجهاتها نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.

وحظى المهرجان بدعم ومشاركة أكثر من 30 جهة ومؤسسة، من بينها الشركاء الاستراتيجيون: هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وشركة أدنوك، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب جهات ممكنة تشمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وHub71، وجمارك أبوظبي، بما يعزز تكامل الجهود ويدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.