الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مبادلة» تحتفي بعقدين من الاستثمار في دعم الصناعة الوطنية

«مبادلة» تحتفي بعقدين من الاستثمار في دعم الصناعة الوطنية
3 مايو 2026 22:04

 

  أكد إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، أن مشاركة الشركة في منصة «اصنع في الإمارات 2026» تعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مستقبل الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية والتكنولوجية في الدولة.
وقال إن «مبادلة» تشارك في الحدث عبر منصتين متوازيتين ومتكاملتين في الرؤية والاستراتيجية، تصبان في إطار استشراف مستقبل الصناعة في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتصنيع المتقدم.

وأوضح أن المنصة الأولى تضم الفريق المعني ببرامج القيمة الوطنية المضافة ودعم الشركات الناشئة، من خلال سياسات ومبادرات تنعكس آثارها الإيجابية على الشركات التابعة لـ«مبادلة»، وتسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الوطنية.

 

  • «مبادلة» تحتفي بعقدين من الاستثمار في دعم الصناعة الوطنية


وأضاف أن المنصة الثانية تحتضن أكثر من 20 شركة وجهة تابعة لمبادلة للاستثمار، تمثل طيفاً واسعاً من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الفضاء والطيران والرعاية الصحية وتصنيع الأدوية وصناعة الألمنيوم والجرافين، إلى جانب الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وعدد من الشركات الخدمية.

أخبار ذات صلة
بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية
فرنسا.. ميلونشون يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة 2027

وأشار إلى أن هذه الشركات تجسد حصيلة أكثر من عقدين من الاستثمار في دعم الصناعة الوطنية، وتأسيس شركات انطلقت من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية في مجالات متنوعة، بما يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة دولياً.

وأكد إسماعيل علي عبدالله، أن الحفاظ على الريادة الصناعية يتطلب مواصلة الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن التحدي لا يكمن فقط في الوصول إلى الصدارة، بل في المحافظة عليها وتعزيزها عبر التطوير المستمر واستشراف فرص النمو المستقبلية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية
الرياضة
بحضور سلطان بن خليفة.. فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانية
اليوم 23:57
جان ​لوك ميلونشون زعيم حزب (فرنسا الأبية)
الأخبار العالمية
فرنسا.. ميلونشون يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة 2027
اليوم 23:57
أنتونيلي يحقق الـ«هاتريك» ويعزز صدارة لـ «فورمولا-1»
الرياضة
أنتونيلي يحقق الـ«هاتريك» ويعزز صدارة لـ «فورمولا-1»
اليوم 23:46
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
المستشار الألماني: "لن أتراجع عن العمل مع ترامب"
اليوم 23:40
«سيراميك رأس الخيمة» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«سيراميك رأس الخيمة» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 23:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©