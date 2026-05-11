شراكة بين «سلوشنز+» و«إنسبشن» للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سلوشنز+»، إحدى شركات مبادلة للاستثمار، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «إنسبشن»، إحدى شركات G42، بهدف تسريع تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي، عبر مجموعة شركة مبادلة للاستثمار والسوق الأوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، حيث تركّز على مساعدة المؤسسات على الانتقال من حالات الاستخدام التجريبية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تشغيلية ومتكاملة بالكامل، تحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس على الأعمال.

وقّع الاتفاقية ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»، وآشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن». وتدعم هذه الشراكة الطموح الأوسع لدولة الإمارات في ترسيخ التقنيات المتقدمة ضمن القطاعات الحيوية، وتوسيع القدرات الوطنية في التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سلوشنز+» دور الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ وتسليم منتجات وخدمات «إنسبشن» في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستكون واجهة التواصل الرئيسية مع العملاء ضمن منظومة مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، إضافة إلى الجهات الحكومية وعملاء القطاع الخاص في دولة الإمارات. وتجمع الشراكة بين خبرة «إنسبشن» في منتجات الذكاء الاصطناعي، وقدرات «سلوشنز+» في التنفيذ، والخبرة والرؤى القطاعية، والحوكمة، بما يتيح تطبيق الحلول وتنفيذها بشكل متكامل من البداية إلى النهاية.

وقال النبهاني: يشهد تبنّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي تسارعاً ملحوظاً، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تعمل على توسيع نطاق تطبيقه بما يتجاوز حالات الاستخدام الأولية ودمجه ضمن عملياتها الأساسية. وتتمثل الأولوية اليوم في التنفيذ، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق نتائج متسقة وقابلة للقياس. ومن خلال شراكتنا مع «إنسبشن»، نجمع بين حلول ذكاء اصطناعي متقدمة ونهج منظّم في التنفيذ والحوكمة، بما يمكّن المؤسسات من تفعيل الذكاء الاصطناعي على مستوى العمليات وتحقيق نتائج ملموسة لأعمالها.

وقال كوشي: تضع منظومة مبادلة معايير عالية للأداء والمساءلة. وتُعدّ شراكتنا مع سلوشنز+ لخدمة هذه المنظومة دليلاً على ما صُممت «إنسبشن» لأجله، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي سيادي على مستوى المؤسسات، يُحقق نتائج ملموسة على نطاق واسع. ويمنحنا هذا التعاون مستوى منظّماً للتسليم والحوكمة يناسب إمكانيات منتجاتنا، ويُعمّق نطاق وصولنا ضمن إحدى أهم الشبكات المؤسسية في المنطقة.