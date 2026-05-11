«دبي الصناعية» و«أسنت لصناعات الحديد» توقّعان اتفاقية توسعة باستثمارات 120 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

وقّعت شركة أسنت لصناعات الحديد، إحدى أكبر شركات تصنيع الهياكل الفولاذية وتوريدها في دولة الإمارات، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف توسيع نطاق عملياتها في الوجهة الصناعية الرائدة في المنطقة، وتعزيز قدراتها المتقدّمة في مجال التصنيع لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصّة «اصنع في الإمارات 2026»، أعلنت شركة أسنت لصناعات الحديد عن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية.

وتعتزم شركة أسنت لصناعات الحديد استثمار 120 مليون درهم إماراتي إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 مليون درهم.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع التوسعة في إضافة نحو 2.2 مليون قدم مربعة من المساحات الصناعية الجديدة، ما يرفع إجمالي المساحات التي تشغلها الشركة داخل مدينة دبي الصناعية إلى نحو 5.1 مليون قدم مربعة، بما يعزّز مكانة المدينة كإحدى أبرز الوجهات الصناعية المتخصصة في تصنيع الفولاذ على مستوى المنطقة.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن التوسعة الجديدة تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها مدينة دبي الصناعية من قبل كبرى الشركات الصناعية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للمدينة يدعمان نمو الشركات الصناعية وتعزيز حضورها ضمن سلاسل التوريد العالمية، بما ينسجم مع «مشروع 300 مليار» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ومن المنتظر أن يدخل المصنع الجديد حيز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من عام 2028، مع رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من نحو 100 ألف طن سنوياً إلى 130 ألف طن سنوياً، لتلبية الطلب العالمي على مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وقال نيال وكونيل، المدير العام لشركة أسنت لصناعات الحديد، إن التوسعة الجديدة تؤكد التزام الشركة بتطوير قدراتها الهندسية والتصنيعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن المصنع الجديد سيعتمد أحدث تقنيات التصنيع الرقمي وأنظمة التلحيم الآلي والقطع بالليزر، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والتصنيع المسؤول.