الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاستثمار» تشارك في قمة «SelectUSA» بواشنطن

11 مايو 2026 17:20


واشنطن (الاتحاد)
شارك وفد من وزارة الاستثمار في قمة «SelectUSA للاستثمار 2026»، التي عُقدت مؤخراً في واشنطن.
وترأس الوفد محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، حيث التقى مع شركاء ومستثمرين وجهات اقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز الحوار الاستثماري الثنائي، وبناء علاقات بين القطاعين العام والخاص، وربط رؤوس الأموال الأميركية بالفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، ودفع الشراكات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.
ويعكس حضور الوزارة عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تستند إلى إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار ، إلى جانب روابط رأسمالية قائمة تشمل أكثر من 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، وأكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأميركية في دولة الإمارات.
وقال محمد عبد الرحمن الهاوي: تُعد العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة واحدة من أبرز شراكاتنا الاستراتيجية، وانطلاقاً من إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار، وما يعززه من روابط رأسمالية عميقة بين الجانبين، تعكس هذه العلاقة قيمة اقتصادية متبادلة راسخة، وقد شكّلت مشاركتنا في قمة SelectUSA 2026 فرصة لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، من خلال التفاعل المباشر مع المستثمرين الأميركيين في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحياة، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة مفضلة لرؤوس الأموال الأمريكية الساعية إلى النمو والتوسع العالمي.

