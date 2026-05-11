«الاقتصاد والسياحة بدبي» تكرم 40 عضواً من «برنامج السفير»



دبي (الاتحاد)

كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، 40 عضواً من «برنامج السفير»، تقديراً لمساهماتهم المتميزة في استقطاب أبرز المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية إلى دبي، إلى جانب دعم وتطوير فعاليات أعمال تأسست محلياً، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لفعاليات الأعمال والابتكار وتبادل المعرفة.

جاء ذلك خلال حفل للبرنامج نظمته «فعاليات دبي للأعمال» التابعة للدائرة، في فندق ذا لانا دبي، بحضور نخبة من كبار الشركاء والمتخصصين في القطاع وسفراء البرنامج، للاحتفاء بجهودهم في دعم اقتصاد دبي المتنوع والقائم على المعرفة، انسجاما مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وسلط الحدث الضوء على الدور المتنامي لبرنامج «السفير» في جذب المؤتمرات والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى إلى دبي، إضافة إلى مساهمته في تطوير فعاليات أعمال انطلقت من الإمارة، بما يعزز منظومة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المدينة.

وتم خلال الحفل تكريم السفراء ضمن أربع فئات رئيسة شملت الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى فئة مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، بما يعكس تنوع الخبرات والقطاعات الممثلة في البرنامج، ومنها الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأعمال والهندسة والقطاع الحكومي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن برنامج «السفير» يواصل ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسة لمنظومة فعاليات الأعمال في دبي، من خلال استقطاب وتطوير فعاليات نوعية تدعم تبادل المعرفة وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.

ويضم البرنامج منذ انطلاقه عام 2010 أكثر من 350 عضواً، فيما نجح مكتب «فعاليات دبي للأعمال» خلال عام 2025 في الفوز بـ504 عطاءات استضافة لفعاليات تقام حتى عام 2029، بزيادة 15 بالمئة مقارنة بعام 2024، مع توقعات باستقطاب أكثر من 272 ألف مشارك، في وقت استضافت فيه دبي 481 فعالية أعمال خلال العام الماضي.