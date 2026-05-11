قمة «إكونومي ميدل إيست» تعود إلى أبوظبي بنسختها الثالثة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيكونومي ميدل إيست» عن عودة الحدث الاقتصادي الأبرز، «قمة إيكونومي ميدل إيست 2026»، التي تنعقد بالشراكة مع أبوظبي العالمي (ADGM).

وتأتي النسخة الثالثة من الحدث لترسيخ مكانة القمة كمنصة رائدة في صياغة الحوار التنموي، وملتقى رفيع المستوى يجمع نخبة من الوزراء، وصناع السياسات، وكبار المستثمرين، وقادة الفكر في القطاع الخاص، لمناقشة واستشراف الأولويات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

ويستضيف فندق «روزوود أبوظبي» في أبوظبي، يوم 21 مايو الجاري، فعاليات القمة تحت شعار «اقتصاد الغد: دولة الإمارات تبرز أقوى»، وسط توقعات بحضور أكثر من 1,500 مشارك، ومشاركة نخبة من المتحدثين الذين يمثلون مراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

واستناداً إلى النجاحات التي حققتها الدورتان السابقتان، تتطلع نسخة هذا العام إلى مناقشة موضوعات جوهرية ذات أثر ملموس في قطاعات استراتيجية، تشمل: الاقتصاد، والاستثمار والتجارة، والخدمات المصرفية والتمويل، بالإضافة إلى الأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والعقارات، وقطاع التنقل.

ويسلط البرنامج الضوء على المحركات الرئيسية التي تقود مرحلة النمو المقبلة لدولة الإمارات، بدءاً من تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية، وصولاً إلى تسريع التحول الرقمي وبناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي. كما يستعرض مستقبل القطاع المالي، وتقنيات التنقل الذاتي، وحلول الطاقة المستدامة. ومن خلال الكلمات الافتتاحية الوزارية، وجلسات الخبراء، والنقاشات التفاعلية، تهدف القمة إلى تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مسارات عمل واقعية ومثمرة.