جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف عن الفائزين للعام 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الفائزين بجواز دورتها السابعة للعام 2026 بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية.

وكشفت إدارة الجائزة، التي ترعاها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن أن الفائزين بالجائزة ينتمون إلى 15 دولة، على أن يتم تكريمهم في حفل يقام 11 سبتمبر المقبل بفندق إنتركونتيننتال إسطنبول في تركيا.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، أن إمارة رأس الخيمة بقيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في رعاية الابتكار والتميز، ممثلاً في رعاية الغرفة لجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تُعد واحدة من الجوائز العالمية.

وأكد أن الغرفة، والتزاماً منها بدعم وتطوير مجتمع الأعمال وبتوجيهات محمد مصبح النعيمي، رئيس الغرفة، رعت الجائزة طوال الدورات السابقة؛ بهدف توفير بيئة محفزة تُمكن كل من يمتلك الطموح والتميز والابتكار من أن يحقق النجاح من خلال تلك الجائزة، وخلق بيئة تنافسية قائمة على التميز والابتكار.

من جهتها، ذكرت ماجي ميلر، رئيسة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجائزة شهدت مشاركة واسعة في دورتها هذا العام، وبلغت الترشيحات نحو 1400 مرشح من 18 دولة، فيما حظي بالفوز متنافسون من 15 دولة شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر ومصر والأردن والمغرب وتركيا والجزائر وتونس والعراق وليبيا ولبنان.

وأوضحت أن قائمة المؤسسات الفائزة من الإمارات، شملت هيئة أبوظبي للتراث، وهيئة أبوظبي للإسكان وأدنيك للخدمات، و«أدنوك للحفر»، وبلدية منطقة الظفرة، و«بيرن لتأجير المعدات»، و«كابيتال 360 لتجارب الفعاليات»، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمارك دبي، و«الاتحاد للماء والكهرباء»، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وغيرها من الجهات.

وأضافت ماجي ميلر أن هذه الدورة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك مع التوسع في تنوع الفئات مما زاد في مستوى التنافسية.