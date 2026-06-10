«البيادر إنترناشيونال» تستثمر 180 مليون درهم لتطوير مركز متكامل في دبي للتصنيع



دبي (الاتحاد)

وقّع «مجمّع الصناعات الوطنية»، اتفاقية مع شركة «البيادر إنترناشيونال» لتطوير مركز متكامل في دبي للتصنيع والخدمات اللوجستية بقيمة 180 مليون درهم، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الإقليمية لقطاع تغليف الأغذية بنحو 30 ألف طن سنوياً وتعزيز سلاسل التوريد التي تخدم قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات المأكولات.

وقال إن هذا الاستثمار يعزز منظومة التصنيع المحلي في دولة الإمارات من خلال زيادة الإنتاج الإقليمي لمواد التغليف المستدامة، ودعم سرعة تلبية الطلبات للمتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن خلال دمج عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع ضمن مركز صناعي متكامل، سيسهم المشروع في تقليص فترات التسليم وتحسين توافر حلول التغليف لشركات الأغذية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 678 ألف قدم مربع، ويضم مرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية ومركزاً مدعوماً بالروبوتات لإعداد وتلبية الطلبات، بالإضافة إلى المقر الرئيس لشركة «البيادر إنترناشيونال» وسكن للموظفين، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الكامل مطلع عام 2028.

وعند اكتماله، سينتج المرفق ما يصل إلى 10 آلاف طن سنوياً من مواد تغليف الأغذية الورقية، و20 ألف طن من المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والبلاستيك المعاد تدويره، كما سيتم إدخال خطوط إنتاج إضافية تدريجياً لمواد التغليف القائمة على الألمنيوم والمواد المعتمدة على مصادر بيولوجية بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن قطاع التغليف يؤدي دوراً محورياً على مستوى سلسلة القيمة في قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة، لما له من تأثير مباشر على جودة المنتجات والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويسهم توسيع الطاقة التصنيعية الإقليمية في هذا القطاع في تعزيز الموثوقية وتقليص دورات التوريد ودعم منظومة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام.

وأضاف: يعزز المرفق الجديد لشركة «البيادر إنترناشيونال» في «مجمّع الصناعات الوطنية» مكانة دبي كمركز للتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ونركّز في المجمّع على توفير بيئة صناعية متكاملة تمكّن المصنعين والتجار وشركاء الخدمات اللوجستية من التوسع بكفاءة واعتماد التقنيات المتقدمة والوصول إلى الأسواق العالمية عبر بنية تحتية متصلة بسلاسة، ومن شأن الاستثمارات أن تعزز المنظومة التي تعتمد عليها الشركات ضمن مجمّعاتنا وممراتنا التجارية يومياً.

وقال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «البيادر انترناشيونال»، إن إنشاء مركزنا المتكامل للتصنيع والخدمات اللوجستية في «مجمّع الصناعات الوطنية» يمثل محطة رئيسة في استراتيجية نموّنا طويلة الأمد، ومن خلال توحيد الإنتاج المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية والوظائف المؤسسية ضمن منصة واحدة، نؤسس لمنظومة صناعية قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، ترتكز على الكفاءة والاستدامة وتعزيز الصادرات الإقليمية.

