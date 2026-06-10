افتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في «إكسبو الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس، فعاليات النسخة الـ 57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته حتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة قياسية تضم 400 عارض يمثلون 19 دولة من مختلف أنحاء العالم ونخبة من كبار المصممين والصناع والخبراء العالميين في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.

وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع واطلع على أحدث المجموعات والابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة التي تقدمها الشركات المحلية والدولية المشاركة، كما زار عدداً من الأجنحة الدولية الكبرى المشاركة التي تعرض أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومجموعات من جواهر الألماس والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة.

كما التقى الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين المشاركين ضمن منصة «صاغة الإمارات».

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، خلال الجولة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات والساعات.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المعارض المتخصصة في الإمارة تعكس المكانة المتنامية للشارقة على خريطة صناعة المعارض إقليمياً ودولياً ودورها في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يمثل إحدى الفعاليات الرائدة التي تجسد هذا النجاح، بما يواصل تحقيقه من حضور دولي واسع وإسهام فاعل في دعم قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز فرص التواصل بين أبرز الجهات والشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن المعرض يمثل أحد أبرز المنصات المتخصصة التي تسهم في دعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز فرص التواصل والشراكات بين الشركات والعلامات التجارية والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض يأتي في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متواصلاً على الصعيد الدولي، الأمر الذي يعزز أهمية الحدث ودوره في مواكبة المتغيرات والفرص التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن النمو المتواصل في عدد العارضين والدول المشاركة في المعرض يعكس المكانة الراسخة التي وصل إليها الحدث على خريطة المعارض المتخصصة، ويؤكد تنامي ثقة الشركات والعلامات العالمية بالسوق الإماراتي وبالفرص التي توفرها إمارة الشارقة لقطاع المعارض وسياحة الأعمال.

ويضم المعرض مجموعات حصرية ومتنوعة تشمل جواهر الألماس الفاخرة والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة ومجوهرات الموضة والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ، كما يواكب المعرض أحدث التوجهات العالمية من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدّات صناعة المجوهرات وتغليفها.