صندوق خليفة و«سيدات أعمال الإمارات» يطلقان برنامجاً للذكاء الاصطناعي لرائدات الأعمال



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات برنامجاً متقدماً في الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة للسيدات، وذلك في مقر أكاديمية «42 أبوظبي»، ضمن أولى المبادرات المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والهادفة إلى دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.

وشهد البرنامج مشاركة 22 من رائدات وسيدات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى جانب مشاركات من مجلس سيدات أعمال عجمان ومجلس سيدات أعمال الفجيرة، بهدف تعزيز المهارات المستقبلية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والمشاريع.

وأكدت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن البرنامج يعكس التزام الصندوق بدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية مشاريعهن واستدامتها، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع مجلس سيدات أعمال الإمارات في بناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المستقبلية.

وأكدت عائشة محمد الملا، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن البرنامج يمثل خطوة عملية في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع صندوق خليفة، ويجسد حرص المجلس على تمكين سيدات الأعمال من أدوات الاقتصاد الجديد وتعزيز حضورهن في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.

وأوضحت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس لتحقيق أحد أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد الرقمي، معربة عن أملها في أن تتمكن المشاركات من تطبيق ما اكتسبنه من معارف ومهارات في تطوير مشاريعهن وأعمالهن بما يحقق النمو والاستدامة ويعزز مساهمتهن في الاقتصاد الوطني.

كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود 42 أبوظبي في استضافة وتنفيذ البرنامج، مؤكداً مواصلة إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم جاهزية سيدات الأعمال الإماراتيات للمستقبل وتعزز دورهن في مسيرة التنمية الاقتصادية.