«جمارك أبوظبي» تشارك في ورشة عمل لمنظمة الجمارك العالمية ببلجيكا



أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت جمارك أبوظبي، ممثلة لجمارك دولة الإمارات، مشروع «الجمارك الخفية» كأحد أبرز المبادرات الرائدة في مسيرة التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات الرقمنة.

وجاءت هذه المشاركة بدعوة من المنظمة ضمن برنامج تسهيل التجارة العالمية (GTFP)، وبحضور أكثر من 26 إدارة جمركية من الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصّصة.

وتضمّن العرض الإماراتي، الذي حظي باهتمام واسع وإشادة من الوفود المشاركة بالممارسات المبتكرة، التعريف بمفهوم مشروع «الجمارك الخفية» وأهدافه الاستراتيجية ومراحل تطويره وتطبيقه.

وتم تسليط الضوء على تجربة مركز الغويفات الجمركي بوصفه نموذجاً عملياً ناجحاً لتطبيق هذا المفهوم، مما أسفر عن نتائج ملموسة في رفع كفاءة العمليات الجمركية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي بالاعتماد على الحلول الرقمية المتقدمة.

وشملت المشاركة كذلك استعراض أبرز الدروس المستفادة وعوامل النجاح التي أسهمت في تطوير المشروع، بالإضافة إلى شرح آليات قياس الأثر المؤسسي والتشغيلي للمبادرة.

ويعكس هذا المشروع رؤية جمارك أبوظبي في تطوير منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، تسهم في تعزيز انسيابية التجارة، ودعم تنافسية إمارة أبوظبي لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص جمارك أبوظبي على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الجمركية الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الجمركية والمنظمات العالمية، بما يدعم تطوير منظومة العمل الجمركي ويعزز فرص التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والابتكار واستشراف مستقبل الخدمات الجمركية.

وتؤكد هذه المشاركة الدولية المكانة المتقدمة التي بلغتها جمارك أبوظبي على صعيد التحول الرقمي والابتكار الجمركي، ودورها الحيوي في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو بناء منظومة تجارية ولوجستية عالمية المستوى، وذلك عبر تقديم خدمات جمركية استباقية وذكية تسهم في تمكين التجارة، وحماية المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.