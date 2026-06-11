شراكة بين «مصدر» و«ريبسول» في مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 3.62 مليار درهم بإسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة الطاقة «ريبسول»، اتفاقية تستحوذ بموجبها «مصدر» على حصة تبلغ 49.99% في محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3.62 مليار درهم (849 مليون يورو). وتم توقيع الاتفاقية في أبوظبي من قبل محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وجواو كوستيرا، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة منخفضة الكربون في «ريسبول».

وتضم المحفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 705 ميجاواط، تشمل 13 محطة لطاقة الرياح بقدرة 402 ميجاواط، و6 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 303 ميجاواط، وقد دخلت جميعها حيز التشغيل خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026.

وتمتلك المحفظة إمكانات لتحقيق نمو إضافي يقدر بنحو 565 ميجاواط من خلال تطوير مشروعات هجينة تدمج بين تقنيات عدة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تعد إسبانيا واحدة من أهم الاقتصادات الأوروبية وأسرعها نمواً، وتسهم الطاقة المتجددة بدور حيوي وفاعل في دعم هذا النمو، ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز محفظة «مصدر» الاستثمارية، إلى جانب ترسيخ مساهمتنا في دعم الطموحات الاقتصادية لإسبانيا، ونتطلع إلى الاستثمار في هذه الأصول وتنميتها، والبناء على شراكتنا الاستراتيجية الوطيدة مع «ريبسول».

من جانبه، قال جواو كوستيرا، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة منخفضة الكربون في «ريسبول»: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الربحية، وتتيح لنا بناء شراكة مهمة مع أحد أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز قيمة محفظة أصولنا عالية الجودة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية عام 2026، ويخضع ذلك لاستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية «ريبسول» في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تحسين الهيكلية المالية للأعمال، وتسريع وتيرة النمو بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وتدوير جزء من أصول محفظة مشاريع الشركة. وتمثل هذه الاتفاقية ثامن عملية تدوير لأصول الطاقة المتجددة تنفذها الشركة، بقدرة إجمالية تبلغ 3,850 ميجاواط، وتشمل مشاريع في كل من إسبانيا والولايات المتحدة. وتمتلك «ريبسول» حالياً محفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 جيجاواط.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية «مصدر» لتوسيع شراكاتها مع أبرز الشركات في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتحقيق هدفها المتمثل برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. ومع استكمال هذه الصفقة، سترتفع القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى 4.1 جيجاواط، إلى جانب مشروعات قيد التطوير بقدرة تبلغ نحو 1 جيجاواط.

وكانت «ريبسول» قد حصلت في ديسمبر 2025 على تمويل مشترك بقيمة 550 مليون يورو لتمويل محفظة المشاريع، وشارك في عملية التمويل كل من بنك ساباديل، وأبانكا كوربوراسيون بانكاريا، وكايشابنك، و«بي إن بي باريبا»، و«يونيكريديت»، إلى جانب المعهد الرسمي للائتمان في إسبانيا.