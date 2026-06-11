بحضور أحمد بن سعيد .. تكريم 146 فائزاً بجوائز مجموعة دبي للجودة



دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزاً من الإمارات، ودول الخليج العربي، من مؤسسات حكومية وخاصة، وذلك ضمن 8 جوائز.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجموعة دبي للجودة، بتكريم الفائزين والرعاة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة، وأصحاب المعالي والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الحادية والعشرين، وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشرة، وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشرة، وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشرة، وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة، وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى، وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة، والرعاة والشركاء والإعلاميين.

وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: فخورن بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، الذي ينظم سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والذي دأب على دعم المجموعة، وبفضل توجهات سموه لمسيرة الابتكار والتميز المؤسسي، استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها، والتي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيماً محترفاً محلياً ودولياً وتكريم 146 فائزاً من الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وهذا برهان على أن جوائز المجموعة تعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزا في المنطقة، كونها مركزاً للابتكار والتميز المؤسسي.