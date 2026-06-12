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"سبيس إكس" تبدأ التداول بقيمة 1.77 تريليون دولار

نموذج بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار سبيس إكس
12 يونيو 2026 09:35

أكدت شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك تسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولاراً للسهم، مما جمع حوالي 75 مليار دولار ومهد الطريق لظهور الشركة في سوق الأسهم اليوم الجمعة.

وقالت "سبيس إكس" إنها باعت حوالي 6ر555 مليون سهم بسعر الطرح، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.77 تريليون دولار.

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طرح تاريخي لـ"سبيس إكس" يرفع قيمتها إلى 1.77 تريليون دولار

ويبدأ تداول الأسهم في الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).

وسيجعل هذا التقييم ماسك أول شخص يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار، بناء على قيمة حصصه في "سبيس إكس" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا".

 

المصدر: وكالات
سبيس إكس
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