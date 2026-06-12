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بيانات أوروبية تظهر ارتفاع معدل التوظيف إلى 76.3%

بيانات أوروبية تظهر ارتفاع معدل التوظيف إلى 76.3%
12 يونيو 2026 18:14

 

 كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن تسجيل تحسن محدود في أداء سوق العمل داخل الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع معدل التوظيف للفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و64 عاماً ليصل إلى 76.3%، مقارنة بنسبة بلغت 76.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مما يعكس استمرار التعافي التدريجي في سوق العمل الأوروبية على الرغم من التباين الملحوظ في الأداء بين الدول الأعضاء.

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وأظهرت البيانات تراجعاً في مؤشر فائض سوق العمل، الذي يشمل جميع الأفراد الذين لديهم حاجة غير ملباة للعمل بما في ذلك العاطلون، لينخفض إلى 10.9% من إجمالي القوة العاملة الموسعة، مقابل 11.0% خلال الربع السابق.
وسجلت إيطاليا، على مستوى الدول الأعضاء، أكبر زيادة في معدلات التوظيف بواقع 0.5 نقطة مئوية، في حين حققت كل من بلجيكا وقبرص وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد زيادة متساوية بلغت 0.4 نقطة مئوية لكل منها.
وشهدت دول أخرى، على الجانب المقابل، تراجعاً ملحوظاً، حيث تصدرت لاتفيا هذا الانخفاض بواقع 0.8 نقطة مئوية، تلتها إيرلندا بتراجع بلغ 0.7 نقطة مئوية، بالإضافة إلى انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في كل من سلوفينيا وفنلندا.

المصدر: وام
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