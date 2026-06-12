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اقتصاد

تباطؤ التضخم في الأرجنتين لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر

تباطؤ التضخم في الأرجنتين لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر
12 يونيو 2026 18:18


 تباطأ معدل التضخم في الأرجنتين للشهر الثاني على التوالي خلال مايو، وفقًا لبيانات اقتصادية.

وأفادت وكالة الإحصاء الحكومية بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بأبريل، وهو معدل أشاد به وزير الاقتصاد، لويس كابوتو، واصفاً إياه بأنه أدنى مستوى شهري يُسجَّل خلال ثمانية أشهر.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف ليصل إلى 33.2% في مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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ويُعزى ذلك إلى أن التضخم الشهري في مايو 2025 كان قد بلغ 1.5%، وهو أدنى مستوى له خلال سبع سنوات، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع وتظل عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين.
وخلال الشهر الماضي، سجل قطاع الاتصالات أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 3.4%، مدفوعاً بارتفاع فواتير الهاتف والإنترنت، تلاه قطاع التعليم. كما تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليبلغ 2.5%.

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