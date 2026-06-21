«سياحة عجمان» تطلق جولة في 3 مدن صينية لتوسيع الشراكات الاقتصادية

عجمان (الاتحاد)

بدأت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أمس، جولة ترويجية تستمر حتى 27 يونيو الجاري وتشمل 3 مدن رئيسية في جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع نخبة من أبرز مشغّلي وروّاد القطاع السياحي والثقافي الصيني، وتعزيز حضور إمارة عجمان في أحد أهم الأسواق السياحية العالمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية وثقافية رائدة على الساحة الدولية، عبر الترويج لمقوّماتها السياحية والثقافية التي تواكب أرقى المعايير العالمية، وبناء شراكات نوعية مع الأسواق العالمية الرائدة، انسجاماً مع رؤية الإمارة في توظيف السياحة والثقافة كجسر للتواصل الحضاري والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل الجولة مدن «تشانغشا»، و«ووهان»، و«قوانغنشو».