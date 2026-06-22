الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«HSBC» يُطلق الإيداع المرمّز في الإمارات

محمد المرزوقي
23 يونيو 2026 01:42

دبي (الاتحاد) 

أعلن بنك «إتش إس بي سي» إطلاق خدمة الودائع المرمّزة (TDS) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُمثل توسّعاً كبيراً لإمكاناته في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهي متاحة لعملاء البنك من الشركات على مدار الساعة، لتمكينهم من إجراء تحويلاتهم المالية بين مختلف الدول بسلاسة وفوري، ضمن بيئة مُتوافقة مع اللوائح التنظيمية. وتجمع خدمة الودائع المرمّزة بين السهولة والثقة في الودائع المصرفية التقليدية، وسرعة وشفافية وأتمتة البنية التحتية القائمة على تقنية «بلوكتشين». 
وستتيح خدمة الودائع المرمّزة للشركات المؤهّلة إمكانية تحويل الأموال، محلياً ودولياً، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من مراكز الخزانة إلى الشركات التابعة، بشكل فوري ومباشر باستخدام تقنية «بلوكتشين».
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: «يمثّل إطلاق هذه الخدمة خطوةً هامةً أخرى في مستقبل التحويلات المالية، وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها من قيادة هذا التحول. كما يعتبر إدخال خدمة الودائع الرقمية في دولة الإمارات دليلاً على نضج البيئة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، والطلب الحقيقي من قِبل الشركات العاملة داخل أو من خلال سوق الإمارات على أدوات خزانة أكثر فعالية». 
وبهذا الإطلاق، سينضم الدرهم الإماراتي إلى شبكة تدعم بالفعل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ ودولار سنغافورة، مما يوسّع نطاق وصول نظام الودائع المرمّزة إلى منطقة الخليج، ويربطه بالتدفقات التجارية والاستثمارية الأوسع نطاقاً التي تمرُّ عبر سوق الإمارات.

أخبار ذات صلة
«الوطني» يشارك باجتماع أمناء اتحاد البرلمانات الإسلامية بباكو
حكومتا الإمارات والدومينيكان تُطلقان مبادرات لتعزيز تبادل المعرفة
إتش إس بي سي
الإمارات
الودائع
الخدمات المالية
بلوكتشين
آخر الأخبار
خيام تؤوي فلسطينيين نازحين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «الاتحاد»: دخول فصل الصيف يفاقم المخاطر الصحية في غزة
اليوم 01:46
عفراء راشد البسطي خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني» يشارك باجتماع أمناء اتحاد البرلمانات الإسلامية بباكو
اليوم 01:46
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:46
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)
الأخبار العالمية
فانس: مواصلة المحادثات الفنية مع إيران خلال الأسابيع المقبلة
اليوم 01:46
مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: لا أحد يفاوض عنا ونرحب بمساعي إنهاء الحرب
اليوم 01:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©