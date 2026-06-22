«HSBC» يُطلق الإيداع المرمّز في الإمارات

دبي (الاتحاد)



أعلن بنك «إتش إس بي سي» إطلاق خدمة الودائع المرمّزة (TDS) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُمثل توسّعاً كبيراً لإمكاناته في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهي متاحة لعملاء البنك من الشركات على مدار الساعة، لتمكينهم من إجراء تحويلاتهم المالية بين مختلف الدول بسلاسة وفوري، ضمن بيئة مُتوافقة مع اللوائح التنظيمية. وتجمع خدمة الودائع المرمّزة بين السهولة والثقة في الودائع المصرفية التقليدية، وسرعة وشفافية وأتمتة البنية التحتية القائمة على تقنية «بلوكتشين».

وستتيح خدمة الودائع المرمّزة للشركات المؤهّلة إمكانية تحويل الأموال، محلياً ودولياً، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من مراكز الخزانة إلى الشركات التابعة، بشكل فوري ومباشر باستخدام تقنية «بلوكتشين».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: «يمثّل إطلاق هذه الخدمة خطوةً هامةً أخرى في مستقبل التحويلات المالية، وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها من قيادة هذا التحول. كما يعتبر إدخال خدمة الودائع الرقمية في دولة الإمارات دليلاً على نضج البيئة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، والطلب الحقيقي من قِبل الشركات العاملة داخل أو من خلال سوق الإمارات على أدوات خزانة أكثر فعالية».

وبهذا الإطلاق، سينضم الدرهم الإماراتي إلى شبكة تدعم بالفعل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ ودولار سنغافورة، مما يوسّع نطاق وصول نظام الودائع المرمّزة إلى منطقة الخليج، ويربطه بالتدفقات التجارية والاستثمارية الأوسع نطاقاً التي تمرُّ عبر سوق الإمارات.