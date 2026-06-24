«رُوّاد» تطلق النسخة الرابعة من برنامج «سفراء الريادة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النسخة الرابعة من برنامج الإرشاد الريادي لموظفي حكومة الشارقة «سفراء الريادة» والبالغ عددهم 12 موظفاً وموظفة يمثلون 8 جهات حكومية بهدف إعداد كوادر حكومية متخصصة قادرة على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم والتوجيه لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية.

ويُقام البرنامج خلال شهري يونيو ويوليو 2026 ويستند إلى منهجية تدريبية متخصصة معتمدة من كلية لندن LSE في ريادة الأعمال بما يتوافق مع أهداف البرنامج في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

ويُعد برنامج «سفراء الريادة» الأول من نوعه في المنطقة لإعداد الكفاءات الحكومية المتخصصة في مجال الإرشاد الريادي من خلال منهجية تدريبية تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي وتمكّن المشاركين من اكتساب الأدوات والمهارات اللازمة لممارسة دور المرشد الريادي بكفاءة داخل جهاتهم الحكومية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش التدريبية المكثفة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية ودراسة الحالات والتكليفات الجماعية بهدف تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في مجالات الإرشاد الريادي وتقديم الدعم الفعّال لأصحاب المشاريع.

وفي ختام البرنامج يشارك المتدربين ضمن مجموعات في إعداد مشروع تخرج عمليًا يرتبط بالخدمات التي تقدمها مؤسسة «رُوّاد» لأعضائها مثل تقييم الأفكار التجارية وإعداد دراسات الجدوى ودعم طلبات التمويل وغيرها من الخدمات المرتبطة بتطوير المشاريع الريادية.

ويحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات التخرج على شهادة معتمدة من كلية لندن LSE Generate بعد اجتياز المعايير المطلوبة وفق إطار تدريبي مصمم لتعزيز القدرات العملية في مجال الإرشاد الريادي.

وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة «روّاد» بالتكليف إن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج «سفراء الريادة» يجسد التزام مؤسسة «رُوّاد» بمواصلة تطوير منظومة دعم ريادة الأعمال في الإمارة من خلال الاستثمار في بناء قدرات الكفاءات الحكومية وتأهيلها للقيام بدور فاعل في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الإرشاد المتخصص لأصحاب الأفكار والمشاريع.

وأوضحت أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي حيث يزوّد المشاركين بالأدوات والمنهجيات اللازمة لمساندة رواد الأعمال وتقييم الأفكار التجارية وتوجيه أصحاب المشاريع نحو المسارات الأنسب للنمو والاستدامة.

وأضافت أن النسخة الرابعة تتضمن محتوى تدريبيًا متطورًا يجمع بين الورش التطبيقية ودراسة الحالات الواقعية والمحاكاة العملية بما يمكّن المشاركين من تقديم خدمات إرشادية أكثر كفاءة وفاعلية ودعم أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة في مختلف مراحل تطورها.