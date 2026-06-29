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اقتصاد

«فارين كابيتال بارتنرز» تفتتح مكتباً جديداً في «دبي المالي العالمي»

«فارين كابيتال بارتنرز» تفتتح مكتباً جديداً في «دبي المالي العالمي»
29 يونيو 2026 16:56


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «فارين كابيتال بارتنرز» افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، وذلك مع تأسيس شركة «فارين كابيتال المحدودة»، التابعة والمملوكة بالكامل في دولة الإمارات وتخضع لتنظيم وإشراف سُلطة هيئة دبي للخدمات المالية.
يأتي توسع «فارين» في دولة الإمارات بعد نجاحها في تطوير أعمالها في جميع أنحاء أوروبا، ليُمثّل مرحلة جديدة في تطورها الدولي ويُضيف حضوراً جديداً في أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية واستشرافاً للمستقبل في العالم.
وقال جوزيبي بيروني، المؤسس المشارك ورئيس شركةVarenne Capital Markets، إن مركز دبي المالي العالمي يُعد أحد المراكز المالية العالمية الرائدة، ويوفر الطاقة والكفاءات وشبكات التواصل التي تحتاجها شركة مثل شركتنا لتحقيق النمو.
من جانبه، قال جياكومو دي ناردس، كبير المسؤولين التنفيذيين مدير شركة Varenne Capital Markets، والذي سيتولى قيادة المكتب الجديد، إن دبي رسّخت مكانتها كواحدة من أكثر المنظومات المالية ديناميكية وابتكاراً في العالم، إذ تجمع بين المواهب الاستثنائية والعمق التكنولوجي وروح الطموح التي تميّزها عن غيرها، وهذا ما يجعلها بيئة استثنائية للانضمام إليها والعمل فيها.
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قرار شركة 'Varenne Capital Partners ' الانضمام إلى المركز يؤكد قوّته ومكانته الراسخة بوصفه خياراً مفضّلاً للشركات المالية الخاضعة للتنظيم الدولي.

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