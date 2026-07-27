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"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى بودابست 31 يوليو

"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى بودابست 31 يوليو
27 يوليو 2026 14:13

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي، اليوم، عن استئناف رحلاتها المباشرة بين مطار دبي الدولي، ومطار بودابست فرينتس ليست الدولي، اعتباراً من 31 يوليو الجاري.

ووفق الناقلة، يعيد هذا الخط تشغيل الربط الجوي المباشر بين دولة الإمارات وبودابست، بما يلبي احتياجات المسافرين بغرض السياحة والأعمال وزيارة الأصدقاء والأقارب خلال ذروة موسم الصيف، إلى جانب توفير وصول سلس إلى دبي وأكثر من 120 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي.

واعتباراً من 31 يوليو، ستُسيّر فلاي دبي ثلاث رحلات أسبوعياً "الأربعاء والجمعة والأحد" من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، واعتباراً من 25 أكتوبر 2026، سترتفع وتيرة التشغيل إلى رحلة يومية، بما يوفر مرونة أكبر للمسافرين وشركاء السفر في اختيار مواعيد الرحلات.

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ويؤكد القرار تركيز فلاي دبي الاستراتيجي على أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، مستنداً إلى النمو التجاري الذي حققته الشركة منذ إطلاق رحلاتها إلى بوادبست عام 2021.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، إن استئناف الرحلات إلى بودابست يعكس التزام "فلاي دبي" طويل الأمد بالسوق، ويجسد متانة العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط بين البلدين، وتظل بودابست واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أوروبا، كما أن إعادة ربط العاصمة بدبي تتيح للشركة تقديم خيارات أوسع للمسافرين في المنطقة، وتعزز في الوقت ذاته مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال والتجارة والسياحة.

من جانبه، قال جيهون أفندي، النائب الأول لرئيس العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، إن هذا الخط يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة لقطاعي التجارة والسياحة في كلا السوقين، مع اقتراب موسم السفر المزدحم خلال الخريف والشتاء، ومن خلال تشغيل الرحلات ضمن شراكة الرمز المشترك الاستراتيجية مع طيران الإمارات، سيتمكن وكلاء السفر والعملاء من الاستفادة من رحلات متصلة بسلاسة، ومسارات سفر موحدة، والوصول إلى شبكة واسعة تمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وجنوب شرق آسيا.

ويأتي استئناف الرحلات إلى بودابست بعد إطلاق فلاي دبي مؤخراً رحلاتها إلى حلب في سوريا، وبانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، كما ستضيف الشركة اعتباراً من 23 سبتمبر مدينة بوخارا في نيبال إلى شبكتها المتنامية.

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