"ChatGPT" يفقد زخمه بعد موجة صعود عالمية

بعد صعودٍ عالميٍ مذهل جعل منه التطبيق الأسرع انتشارًا في تاريخ الذكاء الاصطناعي، يبدو أن ChatGPT بدأ يفقد بعضًا من بريقه. فالأرقام الجديدة تكشف أن نمو التطبيق لم يعد يسير بالزخم نفسه، وأن موجة الانبهار الأولى قد هدأت ليبدأ عهد الاستقرار.







تباطؤ في التحميلات والاستخدام اليومي



يبدو أن تطبيق ChatGPT للهواتف الذكية قد وصل إلى مرحلة تشبع في النمو، بعد موجة الانتشار العالمية التي رافقت إطلاقه.

فبحسب تقرير حديث صادر عن شركة Apptopia المتخصصة في تحليل بيانات التطبيقات، شهد التطبيق تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التحميل الجديدة والاستخدام اليومي خلال الأشهر الأخيرة.

وتوضح البيانات أن معدل التحميلات الشهرية عالميًا تراجع بنسبة 8.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، رغم استمرار التطبيق في تسجيل ملايين التنزيلات يوميًا.

ويشير المحللون إلى أن هذه الأرقام لا تعني تراجعًا في إجمالي عدد المستخدمين، بل تباطؤًا في وتيرة التوسع العالمي، وهو ما يُعد مؤشرًا على أن ChatGPT قد بلغ ذروة انتشاره.







المستخدمون الأميركيون يقضون وقتًا أقل



في الولايات المتحدة، رصدت Apptopia انخفاضًا في متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق بنسبة 22.5% منذ يوليو، إلى جانب تراجع عدد الجلسات اليومية لكل مستخدم بنسبة 20.7%.

ويعني ذلك أن المستخدمين الأميركيين باتوا يفتحون التطبيق مرات أقل ويقضون داخله وقتًا أقصر، مع استقرار معدلات مغادرة المستخدمين (churn rate)، ما يشير إلى أن التطبيق أصبح يحتفظ بقاعدته الأساسية فقط من المستخدمين الدائمين.







المنافسة والتغييرات في النموذج وراء التراجع

وفقاً لموقع "تك كرانش" تُرجع التحليلات هذا التباطؤ إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تصاعد المنافسة من Google Gemini، إضافةً إلى تغييرات في شخصية نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بعد تحديثات أبريل وأغسطس، التي جعلته أقل مجاملة وأقل تفاعلية.

كما ساهم صعود Gemini في سبتمبر، عقب إطلاق نموذج الصور "Nano Banana"، في جذب انتباه المستخدمين وتحويل جزء من الاهتمام بعيدًا عن ChatGPT.





ومع ذلك، توضح Apptopia أن مؤشرات التراجع في زمن الاستخدام وعدد الجلسات ظهرت قبل صعود Gemini، ما يعني أن التغير في سلوك المستخدمين أعمق من مجرد تأثير المنافسة.





من "الضجة" إلى "الاعتياد"





تشير Apptopia إلى أن ما يحدث لا يعكس تراجعًا في أهمية التطبيق بقدر ما يدل على انتقاله من مرحلة "الانبهار" إلى مرحلة "الاعتياد".

فبعد أن كان المستخدمون يقضون وقتًا طويلًا في استكشاف قدراته، بات التطبيق اليوم جزءًا من روتين الاستخدام اليومي لدى فئة مستقرة من المستخدمين.

لكن هذا التحول يفرض تحديًا على شركة OpenAI، التي ستكون بحاجة إلى تعزيز التسويق وإضافة ميزات جديدة لإعادة تنشيط التفاعل، بعد أن لم تعد "الحداثة" وحدها كافية لجذب النمو.

ورغم تباطؤ النمو، لا تزال أرقام ChatGPT مبهرة من حيث الحجم اليومي للتحميلات والاستخدام، إلا أن المرحلة المقبلة ستتطلب من OpenAI تحولات استراتيجية للحفاظ على الزخم وإعادة إشعال الحماس بين المستخدمين في سوق ذكاء اصطناعي تزداد فيه المنافسة يومًا بعد يوم.







إسلام العبادي(أبوظبي)