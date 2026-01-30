السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
جوجل تحدّث متصفح "كروم" وتمنحه ميزات مهمة
30 يناير 2026 09:16

أطلقت جوجل تحديثاً كبيراً لمتصفح "كروم"، حمل معه ميزات عملية ومفيدة للمستخدمين، من بينها إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي "جيميني" في الشريط الجانبي للتحكم بالمتصفح، وإمكانية الوصول إليه من أعلى أي صفحة ويب مفتوحة فيه.

ويتيح التحديث للمستخدم طرح أسئلة مختلفة على هذا الروبوت تتعلق بصفحات ومواقع الإنترنت ومحتوياتها، والطلب منه تلخيص المقالات، أو مقارنة مواصفات عدة منتجات عبر الإنترنت أو مقارنة المحتوى بين صفحتي ويب أو أكثر.

ويدعم "كروم" المطور مُولد الصور بالذكاء الاصطناعي Nano Banana، حيث يمكن للمستخدم عند تشغيل "جيميني" وفتح أي صفحة ويب تحتوي على صورة، تعديل هذه الصورة أو حفظها في الجهاز بطريقة بسيطة.

وأصبح "جيميني"، مع التحديث الجديد، أكثر تكاملاً مع خدمات وتطبيقات جوجل، مثل يوتيوب وGmail وGoogle Shopping وGoogle Flights وغيرها، وبات بإمكان المستخدم الاستعانة به، على سبيل المثال، في البحث عن تذاكر السفر وشراؤها، والبحث عن السلع في المتاجر الإلكترونية.

المصدر: وام
جيميني
الذكاء الاصطناعي
جوجل
